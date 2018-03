„Studenci pracują w usługach – nie stracą na ograniczeniach w handlu”

– 99 proc. studentów na tzw. pracę weekendową pracuje w usługach, czyli w pubach, restauracjach, kawiarniach, kwiaciarniach, a nie w handlu. Tam 99 proc. pracowników pracuje w stałym zatrudnieniu, tam jest odpowiedzialność materialna. Ja jeszcze nie widziałem studenta, który by na półkach przekładał towar, ale jeżeli już któryś ze studentów straci tę pracę weekendową, to widzieliśmy, jakie są kolejki do teatrów czy w restauracjach. Tam na pewno znajdą pracę – powiedział szef „Solidarności” w programie „Gość Wiadomości”.

Piotr Duda odpierał argumenty przeciwników wolnych od handlu niedziel i przedstawiał argumenty „za”. – Program 500+ bez wolnych niedziel nie byłby pełny – ocenił między innymi. – Wolne niedziele są dopełnieniem 500+ poprzez to, że w niedziele rodziny będą mogły być razem. Muszą pracować lekarze, policjanci, dziennikarze. Ale są zawody, które nie muszą pracować. Zakupy budowlane można zrobić w poniedziałek albo w sobotę – przekonywał.



Na pytanie o przypuszczenia, że pracownicy będą zmuszani do przychodzenia do pracy tuż po północy w nocy z niedzieli na poniedziałek, Duda odparł, że to pytanie do prezesów sieci handlowych, „którzy w taki sposób traktują pracownika”. – Traktują pracowników jak towar na półkach. Jak są jakieś akcje charytatywne, to udają prospołecznych, a tu się okazuje, że swoich pracowników traktują jak przedmiot tylko dlatego, żeby odreagować frustrację po przegranej kampanii, jeśli chodzi o ustawę dotyczącą niedziel wolnych od handlu. Nie wystarczyły miliony, lobbing, media. Myśmy wygrali – podsumował lider „Solidarności”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info

Pytany z kolei o to, kto najbardziej lobbuje przeciw wolnym niedzielom, powiedział, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna. – To są partie liberalne, które nieraz donosiły na nasz kraj do Brukseli. One starają się za wszelką cenę pokazać, że dbają o klienta, o Polaka, o obywatela. Nie prawda – dbają o interes międzynarodowych korporacji, sieci handlowych, a nie o klienta. Bo klient sobie poradzi – odparł Duda.W jego ocenie na ograniczeniu handlu nie ucierpi dorabiająca młodzież. – Z tego, co się orientuję, to 99 proc. studentów na tzw. pracę weekendową pracuje w usługach, czyli w pubach, restauracjach, kawiarniach, kwiaciarniach, a nie w handlu. Tam 99 proc pracowników pracuje w stałym zatrudnieniu, tam jest odpowiedzialność materialna. Ja jeszcze nie widziałem studenta, który by na półkach przekładał towar, ale jeżeli już któryś ze studentów straci tę pracę weekendową, to widzieliśmy, jakie są kolejki do teatrów, w restauracjach. Tam na pewno zajda pracę w weekend – przekonywał.