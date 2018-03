Weterani i polscy Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata pielgrzymują do Izraela

Grupa polskich Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata i weterani walk o niepodległość przybyli dziś do Izraela. Pielgrzymka rozpoczęła się od nawiedzenia Sanktuarium Stella Maris w Hajfie oraz złożenia wieńca przed tablicą upamiętniającą świętą Edytę Stein. To urodzona we Wrocławiu Żydówka, która w sierpniu 1942 roku została spalona w obozie w Auschwitz.

Uczestnikom pielgrzymki towarzyszą przedstawiciele władz państwowych. Wśród nich jest wiceminister MSZ Jan Dziedziczak. W rozmowie z IAR wyraził nadzieję, że pielgrzymka pozytywnie wpłynie na relacje Polski i Izraela, a jej szczególnym momentem okaże się wizyta w Jad Waszem - instytucie poświęconym ofiarom Holokaustu.



– Obecność Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata wpisuje się w dramatyczne historie obu narodów. Jest to bardzo ważny moment – powiedział Jan Dziedziczak. Dodał, że inspiracją dla Polaków ratujących Żydów było chrześcijaństwo. – Teraz przyjeżdżają do Izraela, do Ziemi Zbawiciela, odwiedzają kraj tych, za których ryzykowali życie – dodał minister Dziedziczak.



Z kolei pełnomocnik rządu do spraw dialogu międzynarodowego Anna Maria Anders powiedziała, że obecność w Ziemi Świętej żołnierzy , którzy należeli do armii jej ojca gen. Władysława Andersa, to historyczna chwila. Przypomniała, że około trzech tysięcy Polaków narodowości żydowskiej pozostało w Palestynie, aby budować państwo Izrael. Zaprzeczyła publikacji, która kilka tygodni temu ukazała się na łamach „Jerusalem Post”, według której w armii generała Andersa miał miejsce antysemityzm.

źródło: pap

W pielgrzymce uczestniczą weterani 2. Korpusu Polskiego, delegacja Sprawiedliwych, kombatanci Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Sybiracy oraz dawni działacze opozycji antykomunistycznej. Odwiedzą między innymi Jerozolimę, groby polskich żołnierzy w Ramli, a także Jad Waszem.Złożą również wieniec na grobie premiera Izraela w latach 1977-1983, żołnierza 2. Korpusu Polskiego Menachema Begina. Organizatorem pięciodniowej pielgrzymki jest Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.Opiekunem pielgrzymki jest polski biblista ksiądz profesor Waldemar Chrostowski, laureat Nagrody Ratzingera.