Nowelizacja ustawy o IPN efektem rywalizacji frakcji w PiS?

Publicysta Matthew Tyrmand pisze na łamach „Jerusalem Post”, że moment uchwalenia ustawy o IPN nie był przypadkowy i wynikał z wewnętrznych sporów w partii rządzącej w Polsce – zauważa „Wprost”. Dziennikarze tygodnika pochylili się nad obszernym komentarzem dotyczącym II wojny światowej, historii powojennej i bieżącej sytuacji politycznej.

Tyrmand ze zrozumieniem pisze w nim o oburzeniu, jakie w Polsce wywołują określenia typu „polskie obozy śmierci”. Nowelizacja ustawy, która wywołała protesty władz w Izraelu, jest jednak – w jego opinii – efektem rywalizacji „frakcji” ministra sprawiedliwości w PiS.



„Według Tyrmanda moment uchwalenia ustawy o IPN nie był przypadkowy i wynika on z wewnętrznych sporów w partii rządzącej. Sukces Morawieckiego od momentu gdy został premierem, racjonalność, światowość i pragmatyzm był nie do przełknięcia przez frakcję, której przewodzi Zbigniew Ziobro” – zauważa „Wprost”.



Tygodnik przytacza krytyczne opinie publicysty pod adresem ministra Ziobro. „Tyrmand zaznacza, że Ziobro nagle zniknął ze sceny politycznej, gdy wybuchł konflikt o nowelizację ustawy o IPN i powrócił po kilku tygodniach, aby ogłosić, że nie ma możliwości zmiany przepisów. W ocenie Tyrmanda takie podejście uniemożliwia zastosowanie środków dyplomatycznych i stanowi wręcz sabotaż dialogu polsko-izraelskiego” – czytamy.

https://t.co/KTMkmDBXd7



Up at the @Jerusalem_Post My take on the "diplomatic crisis" between Poland/Israel/US. Let the attacks from both sides commence. Please keep ad hominems to a minimum:)