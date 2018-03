Polityk Ligi Północnej: Powinniśmy brać przykład z rządów w Polsce

– Polska ma rząd, który broni dumy narodowej i interesów narodowych. Powinniśmy brać przykład z rządów w Polsce. Nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu – powiedział gość programu „Studio Zachód” włoski polityk Ligi Północnej i członek Komisji Spraw Zagranicznych Mario Borghezio.

Gościem programu „Studio Zachód” był włoski eurodeputowany Ligi Północnej i członek Komisji Spraw Zagranicznych Mario Borghezio. Jego ugrupowanie jest częścią zwycięskiej koalicji, która w wyborach parlamentarnych zdobyła ponad 35 proc. głosów.



Polityk odniósł się do relacji Włoch i Unii Europejskiej. – Unia Europejska nie daje żadnych pozytywnych odpowiedzi na problemy Włoch, dlatego trzeba zmienić Unię Europejską. Przede wszystkim nie odpowiadać dłużej na światowe dyktanda rządów, które mówią nam, że mamy mieć otwarte drzwi dla każdego. To po prostu nie jest w porządku – powiedział polityk Ligi Północnej.



Borghezio komentował także politykę migracyjną Unii Europejskiej: „Nasz kraj nie może dłużej akceptować tej inwazji. W czasie kampanii wyborczej doszło do przerażających epizodów, jak poważne morderstwo popełnione na młodej dziewczynie, która została uprowadzona, torturowana i pokrojona na kawałki – to jest właśnie skutek niekontrolowanej migracji, którą chcemy wyeliminować wraz z mafijną przestępczością zorganizowaną”.

„Rację ma elektorat”



– Myślę, że instytucje europejskie będą musiały przyznać się do błędu, bo rację ma zawsze elektorat. Najlepszym sędzią wszystkich polityk są narody. W wielu krajach, począwszy od Grupy Wyszehradzkiej, ludzie mają bardzo stanowcze zdanie w tej sprawie. Nie chcą podlegać globalnym firmom Unii Europejskiej, które bardzo dobrze dbają o interesy wysokich i anonimowych organów bankowych – dodał polityk Ligi Północnej.



Mario Borghezio na pytanie, czy możliwa jest koalicja Włoch z Polską, Węgrami i Austrią, odpowiedział: „Oczywiście. Są to kraje, których tradycje polityczne, obywatelskie i kulturowe sprawiają, że są one duchowo bliskie naszemu krajowi. A dzisiaj, dzięki Bogu, to właśnie oni jako pierwsi rozwiesili flagę wolności przeciwko Unii Europejskiej”.



Borghezio był pytany także o to, czy nowy rząd włoski może pomóc Polsce w sprawie ewentualnych europejskich sankcji.



– Polska ma rząd, który broni dumy narodowej i interesów narodowych. Powinniśmy brać przykład z rządów w Polsce. Nauczyć się z powrotem, jak być rządem, który broni słusznych interesów własnego narodu, współpracując prawdopodobnie w pełnej solidarności z innymi narodami Europy. Chcemy Europy narodów, a nie Europy anonimowego wysokiego finansowania, które reprezentuje Unia Europejska – skomentował polityk.

