Holmenkollen zaklęte dla Stocha. Tande zwycięzcą

Kamil Stoch prowadził po wspaniałym skoku w konkursie na Holmenkollenbakken. W drugiej serii nie doleciał jednak do punktu K i zajął szóste miejsce. Wygrał Daniel Andre Tande. Drugie miejsce zajął Austriak Stefan Kraft, a trzecie jego rodak Michael Hayboeck. W poniedziałek i wtorek zawodników czeka rywalizacja w Lillehammer.

Zeszłoroczne Raw Air było pełne problemów z pogodą. Druga edycja turnieju zaczęła się w niemal idealnych warunkach. W niedzielę pogoda postanowiła jednak o sobie przypomnieć. Wiało głównie pod narty, ale ze zmienną siłą. Do tego chwilami padał śnieg. Wielu skoczków nie poradziło sobie w kapryśnych warunkach.

Dla Stocha początkowo wszystko przebiegało zgodnie z planem. Polak po fantastycznym skoku na 138. metr prowadził z przewagą 5,4 punktu nad Stefanem Kraftem. Wszystko zapowiadało 28. wygraną w karierze. Wtedy jednak do gry włączył się wiatr. – Po wyjściu z progu myślałem, że będzie świetnie. Ale to trudny obiekt. Są tu wiry wietrzne i o tym się przekonaliśmy – oceniał na gorąco Adam Małysz.



Stoch spadł na szóste miejsce, ale obronił prowadzenie w klasyfikacji Raw Air. Ma 6,5 punktu więcej od Roberta Johanssona i 20,2 od Johanna Andre Forfanga. Niedziela należała do innego Norwega. Tande był ósmy na półmetku, ale próba na 132. metr zapewniła mu piąte zwycięstwo w karierze.



Najlepszy konkurs w sezonie przeżyli Austriacy. Na podium po raz drugi z rzędu stanął Kraft, a premierowy raz w TOP3 znalazł się Hayboeck. Forma skoczków Heinza Kuttina wzrosła po igrzyskach...

#wieszwiecej Polub nas

Niedziela nie była udana dla Polaków. Piotr Żyła zajął 19. miejsce, a Jakub Wolny 22. Dawid Kubacki nie poradził sobie z warunkami w drugiej serii. Zamiast walczyć o czołową dziesiątkę spadł na 26. miejsce. W poniedziałek zawodników czeka rywalizacja w Lillehammer.