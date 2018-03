Mały dzik w opałach. Zwierzę uratował policjant

To dopiero była akcja. Działa się podczas patrolu w rejonie nadleśnictwa Cierpiszewo. Mały dzik wpadł do zasypanej, nieczynnej studzienki i nie był w stanie się stamtąd wydostać. Malec miał zaledwie kilka dni. Policjant bez wahania wskoczył do studzienki i wydobył zwierze. Maluch trafił do nadleśnictwa Cierpiszewo, gdyż na wolności bez matki nie dałby sobie rady.