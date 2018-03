Premier zaprosił tysiąc sołtysów. „Dla nas nie ma Polski A, B i C”

– Dla nas nie ma Polski A, Polski B i C; dla nas jest Polska „od A do Z”, od akceptacji do zwycięstwa, dla wszystkich gmin i powiatów – powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas obchodów Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa w Przysusze (woj. mazowieckie).

Mateusz Morawiecki powiedział, że polska wieś to szansa na rozwój całego kraju. Podkreślał, że w przeszłości wieś nie miała dobrego gospodarza. Zaznaczył że jego rząd traktuje Polskę jako dobro wspólne, które ma służyć wszystkim Polakom.



– Dziękuję, że troszczycie się o ojcowiznę, ale też patrzycie na to, by we właściwy sposób był zagospodarowany cały potencjał polskiej wsi, to jest wielka wartość społeczna i gospodarcza – powiedział premier.



– Jest takie piękne powiedzenie, przysłowie ludowe, że dobry gospodarz to taki, co swoją ziemię obrobi i jeszcze sąsiadowi pomoże. I wy, sołtysi, tak właśnie działacie. I za to wam dziękuję, że troszczycie się o najbliższą ojcowiznę, że patrzycie na to, by we właściwy sposób był zagospodarowany każdy kawałek i cały potencjał polskiej wsi i że patrzycie za miedzę, staracie się łączyć siły, pomagać – mówił Morawiecki.

Powitanie premiera @MorawieckiM przez Starostę Przysuskiego pana Mariana Niemierskiego oraz przedstawicieli Sołtysów. #DzieńSołtysa pic.twitter.com/XHCoYAvaHK — Kancelaria Premiera (@PremierRP) March 11, 2018

źródło: PAP, IAR

Mateusz Morawiecki podkreślił, że sołtys „musi być jak szeryf bez rewolweru”, ale jednocześnie „jak proboszcz dobry, z dobrym sercem” i jak ekspert. – Więc szeryf, proboszcz i ekspert – te cechy muszą się łączyć w was i wiem, że właśnie w taki sposób podchodzicie do problemów polskiego rolnictwa i polskiej wsi – powiedział. Spotkanie zorganizowała Kancelaria Premiera. Zaproszono na nie tysiąc sołtysów z całego kraju. Uroczystości zostały poprzedzone mszą świętą.Obecnie w Polsce jest około 40 tys. sołtysów. Przysucha (woj. mazowieckie) to miejsce, gdzie w 2014 roku odbyła się konwencja „PiS bliżej ludzi. Polska jest jedna”. Z kolei w 2017 roku w Przysusze odbył się kongres Zjednoczonej Prawicy: Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski i Polski Razem.