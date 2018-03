Duże okazje za małe pieniądze. Trwa akcja „Weekend za pół ceny”

Trwa czwarta już edycja akcji „Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. W jej ramach turyści mogą skorzystać z ofert hoteli, restauracji, muzeów czy teatrów, które proponują swoje usługi o połowę taniej.

W akcję włączyło się 650 partnerów z całego kraju; najwięcej, bo 100 z województwa małopolskiego, 72 z dolnośląskiego i 70 z pomorskiego.



– To okazja, by za mniejsze pieniądze zobaczyć miejsca godna uwagi – mówi prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Dodaje, że akcja ma wydłużyć sezon turystyczny w Polsce, tak aby nie ograniczał się do wakacji oraz ferii zimowych. – Wczesną wiosną i jesienią pogoda też sprzyja turystyce – powiedział.



W Warszawie o połowę taniej można zobaczyć między innymi spektakl „Śmierć Dantona” w Teatrze Narodowym. Hanna Zoll z teatru informuje, że chętnych nie brakuje. – Bilety w niżej cenie wyprzedają się błyskawicznie, a nasi widzowie czekają na takie oferty – powiedziała.

źródło: IAR

„Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny” to wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Polskiej Organizacji Turystycznej. Akcja odbywa się dwa razy w roku – w marcu i w październiku. Jesienią skorzystało z niej 110 tysięcy osób. Polska Organizacja Turystyczna liczy, że teraz liczba uczestników przekroczy 150 tysięcy.