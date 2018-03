Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja. „Nie istnieje żadne zagrożenie dla Polski”

Państwowa Agencja Atomistyki uspokaja, że w Polsce nie ma zagrożenia. Obawy pojawiły się w związku z doniesieniami, że mieszkańcy Belgii mogą zgłaszać się do aptek po darmowe tabletki jodu.

W Belgii od 6 marca jest wdrażany Jądrowy Plan Kryzysowy. „W ramach tego planu tabletki ze stabilnym jodem muszą być dostępne dla ludności w promieniu 100 km od elektrowni jądrowej” – poinformował bydgoski oddział agencji. „Nie istnieje żadne zagrożenie dla Polski, jest to akcja profilaktyczna” – podkreślono.



Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 roku stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane.



Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia, że nie ma powodu do obaw i że reaktory spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one być szybko zamknięte.

