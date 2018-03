Wypadek w słowackich Tatrach. Nie żyje 35-letni Polak

Polski turysta, który w sobotę po południu spadł z wysokości ok. 150 metrów w Dolinie Huncowskiej w Tatrach Wysokich i odniósł poważne rany głowy, zmarł w szpitalu w Popradzie – poinformowało w niedzielę słowackie Górskie Pogotowie Ratunkowe (HZS).

Do wypadku doszło, kiedy 35-latek schodził z Kieżmarskiego Szczytu (2558 m n.p.m.). Mężczyzna zmarł, mimo pomocy jego kolegi z Polski i akcji ratowników z HZS.



Jak poinformowało HZS, początkowo ograniczające widzialność niskie chmury nie pozwoliły na wykorzystanie śmigłowca, dlatego zdecydowano się na wysłanie pieszego zespołu ratowników.



Podczas planowania akcji okazało się, że pogoda poprawiła się na tyle, że można było jednak wysłać śmigłowiec z ratownikami. Ranny został podjęty z miejsca, gdzie doszło do wypadku i przetransportowany w rejon Wielkiej Świstówki. Tam czekała lekarka, która podjęła akcję ratowania życia.



Jak podaje w komunikacie HZS, chorego i jego kolegę, który nie mógł samodzielnie kontynuować marszu w górach, zabrano do szpitala w Popradzie. Tam lekarze i ratownicy górscy walczyli o życie mężczyzny. – Mimo wysiłków wszystkich uczestniczących w akcji nie udało się utrzymać go przy życiu – zakomunikowało HZS.

