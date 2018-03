Donald Trump ujawnił hasło wyborcze na 2020 rok

Choć do wyborów prezydenckich w USA jeszcze ponad dwa i pół roku Donald Trump już ujawnił hasło swojej kolejnej kampanii. Podczas wiecu w Pensylwanii prezydent USA poinformował, że będzie ono brzmiało „Utrzymać Wielkość Ameryki”. Donald Trump chwalił się swoimi sukcesami gospodarczymi i w polityce zagranicznej.

Prezydent USA wystąpił na wiecu wyborczym w Pensylwanii by wesprzeć kandydata partii republikańskiej do Kongresu.



Chwalił się obniżeniem podatków, niskim bezrobociem i wzrostami na giełdzie. – Za dwa i pół roku nie będę mógł użyć poprzedniego hasła wyborczego „Przywrócić Wielkość Ameryce” ponieważ już to osiągnąłem – mówił Donald Trump do tysięcy zwolenników, z których wielu miało na głowach czerwone bejsbolówki z napisem „Make America Great Again”.

Epic crowd in Moon Township, Pennsylvania tonight. Thank you! Get out on Tuesday and VOTE for Rick @Saccone4PA18. Together, we are MAKING AMERICA GREAT AGAIN! pic.twitter.com/ckbCOsDQ2l — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 marca 2018

źródło: IAR, Twitter

Prezydent USA dodał, że nawet gdyby już nic więcej nie zrobił do końca kadencji to i tak odniósł wielki sukces.– Więc nasz nowy slogan, gdy zaczniemy kolejną kampanię będzie brzmiał „Utrzymać wielkość Ameryki” – powiedział prezydent USA.Donald Trump odniósł się też do zarzutów, że nie zachowuje się prezydencko. Jak powiedział, byłoby to bardzo nudne.Prezydent USA mówił też o planowanym spotkaniu z przywódcą Korei Północnej Kim Dzong Unem. Według Donalda Trumpa spotkanie może zakończyć się fiaskiem, ale może też przynieść „najwspanialsze porozumienie dla świata”.