Nocny pościg ulicami Sieradza. Ranni policjanci

Dwóch funkcjonariuszy z komisariatu w Warcie (woj. łódzkie) zostało poszkodowanych podczas próby zatrzymania do kontroli uciekającego przed policją pojazdu. Jak się okazało, kierujący nim 29-latek miał orzeczony dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów.

– Pościg za kierowcą volkswagena golfa, który nie chciał się zatrzymać do rutynowej kontroli, rozpoczął się w sobotę ok godz. 22.30 na ulicach Sieradza. Za uciekającym wyruszył radiowóz na sygnałach dźwiękowych i świetlnych – poinformował w niedzielę oficer prasowy sieradzkiej KPP Paweł Chojnowski.



Ścigany pojazd wyjechał poza granice Sieradza; w tym czasie w jego kierunku wyruszyli policjanci z Warty, którzy zablokowali drogę między wsiami Miedzno i Wojciechów. Gdy chcieli zatrzymać 29-latka, ten uderzył w radiowóz przodem swojego samochodu.



Obaj policjanci trafili do szpitala z obrażeniami nie zagrażającymi życiu; jeden po uzyskaniu pomocy został jeszcze w sobotę zwolniony do domu.



Zarzuty dla kierowcy



Kierujący golfem trafił do policyjnego aresztu. Jak się okazało, mężczyzna ma dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, a za kierownicą usiadł po spożyciu alkoholu – miał 0,22 promila alkoholu we krwi.



W niedzielę prawdopodobnie usłyszy zarzuty, dotyczące m.in. złamania zakazu prowadzenia pojazdów i nie zatrzymania się do kontroli.



Jeśli obrażenia policjantów – o ocenie dokonanej przez biegłego lekarza – okażą się poważne, 29-latek odpowie też za spowodowanie u nich ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

