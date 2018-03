Marek Kuchciński w Wilnie: wspólnota polsko-litewska istnieje nadal

Chcemy przywrócić aktywność zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy; dzisiejszy czas, to signum temporis dla dyplomacji parlamentarnej, szczególnie w naszej części Europy – powiedział w Wilnie marszałek Sejmu Marek Kuchciński.

Kuchciński wystąpił w niedzielę w litewskim Sejmie z okazji obchodów Dnia Odrodzenia Niepodległości Litwy.



Kuchciński podkreślał, że powrót Litwy do grona suwerennych państw w 1990 roku ma dla Polski olbrzymie znaczenie.



– Można powiedzieć, że był to triumf Solidarności i Sajudisu – dwóch wielkich ruchów społecznych, które wyszły daleko poza granice naszych obu państw – dodał marszałek Sejmu.



Nawiązując do wspólnej polsko-litewskiej historii, Kuchciński przekonywał, iż te wspólne dzieje „sprawiają, że wspólnota polsko-litewska istnieje nadal, chociaż ma inny charakter – związku państw europejskich”.



Jak mówił Kuchciński, „we współczesnej Europie ukształtował się nowy typ współpracy i to on odpowiada potrzebom czasu”. – Są to wspólnoty, w których nie zatracamy naszej państwowości, naszej historycznej wyjątkowości, ale szukamy dróg do umacniania w wielkich międzynarodowych organizacjach takich, jak Sojusz Północnoatlantycki i Unia Europejska – dodał marszałek.

Współpraca polsko-litewska



Wymieniał też inne przykłady współpracy polsko-litewskiej: wspólne misje wojskowe, sojusz w kwestiach polityki wschodniej i bezpieczeństwa energetycznego, a także wielkie projekty infrastrukturalne, takie jak: Via Baltica, Via Carpatia, Rail Baltica, które – według niego – „mają nas trwale połączyć z pozostałymi częściami Europy – zachodnią i południową”.



Zwrócił przy tym uwagę, że przed Polską i Litwą jest wciąż jeszcze wiele wyzwań.



– Wsparcia wymagają sprawy Polaków na Litwie i Litwinów w Polsce, których uważamy potencjalnie za największy skarb wspólnego dziedzictwa polsko-litewskiego. Te sprawy chcemy omawiać przywracając aktywność zgromadzenia parlamentarnego Polski i Litwy – Sejmu i Senatu Polski oraz Sejmu litewskiego – zadeklarował Kuchciński.



– Chcemy także włączyć się do współpracy parlamentarnej Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Dzisiejszy czas to signum temporis dla dyplomacji parlamentarnej w całym świecie, a szczególnie w naszej części Europy – dodał marszałek.

Przewodniczący litewskiego Sejmu Viktoras Pranckietis w swoim wystąpieniu podkreślał, że „wiele odwagi mieli ludzie Sajudisu, którzy przed 30 laty zaczęli konsekwentne działania”.



– Dzięki nim dziś (...) obchodzimy tę znaczącą dla Litwy datę historyczną. Jesteśmy pewni przyszłości i wolni – wolni od narzucanego sposobu myślenia i kłamstwa, od obcej kontroli (...) i wolni od strachu – mówił.



Pranckietis wskazał, że jego kraj jest przykładem „pomyślnej transformacji”. – Dzielimy się swym doświadczeniem – dodał.



„Chrońmy siebie nawzajem”



Przewodniczący litewskiego Sejmu powiedział, że „nowe technologie (...) i malejący szacunek do człowieka rodzi pokusę zapomnienia prawdziwych wartości i zaplątania się w sieci codziennych zajęć”.



– Życzę abyśmy od poprzedników czerpali siłę i abyśmy budowali wolną, sprawiedliwą, sumienną, demokratyczną Litwę. Chrońmy nasze państwo, chrońmy siebie nawzajem – oświadczył Pranckietis. Marszałek Sejmu – w ramach uroczystych obchodów – weźmie też udział w ceremonii podniesienia flag państw bałtyckich na Placu Niepodległości w Wilnie oraz we mszy św. w Katedrze Wileńskiej.



Kuchciński przybył na Litwę na zaproszenie Pranckietisa. Marszałkowi towarzyszą przedstawiciele klubów parlamentarnych: Tomasz Latos (PiS), Tadeusz Aziewicz (PO) oraz Jerzy Meysztowicz (Nowoczesna).



Kancelaria Sejmu wskazała, że kontakty na szczeblu przewodniczących parlamentów Polski i Litwy są w ostatnim okresie „bardzo ożywione”.