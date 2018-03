„Wydano gigantyczne pieniądze”; „KGHM zawsze był dojną krową”

– KGHM to jest tylko jeden z przejawów tego, jak gospodarowano majątkiem państwa za rządów Platformy Obywatelskiej, wydano gigantyczne pieniądze – mówił w programie „Woronicza 17” polityk PiS Jacek Sasin, komentując nietrafioną inwestycję spółki. Według polityka Kukiz ’15 Jerzego Jachnika „KGHM zawsze był dojną krową”. – Nie w debatach publicznych rozstrzyga się takie sprawy – powiedziała dr Barbary Fedyszak-Radziejewska z Kancelarii Prezydenta RP, wskazując na konieczność działań prokuratury.

W sobotę Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź dokonała w sobotę zmian w zarządzie spółki. Odwołała prezesa Radosława Domagalskiego-Łabędzkiego oraz wiceprezesa Michała Jezioro; obowiązki prezesa pełnić będzie wiceprezes zarządu Rafał Pawełczak.



Nawiązując do ostatnich wydarzeń, goście TVP Info dyskutowali o chybionej inwestycji KGHM z okresu rządów PO-PSL, wartej 1,6 mld dolarów. Koncern chciał uruchomić kopalnię w kanadyjskiej Kolumbii Brytyjskiej, tymczasem oficjalny sprzeciw wyrazili niedawno miejscowi Indianie, według których w pobliskim jeziorze mieszkają duchy ich przodków. Uruchomieniu kopalni przeciwni są także ekolodzy i miejscowe władze. Wszystko wskazuje na to, że polska firma stracił zainwestowane pieniądze.

Zapytany o tę sprawę polityk PO Andrzej Halicki odpowiedział wymijająco: – Nie znajdziecie afery, która mogłaby równoważyć te skandale, które się dzisiaj dzieją z nagrodami sobie wypłacanymi, z milionami defraudowanymi, bo tak to trzeba nazwać atak całej tej bandy Misiewiczów na spółki. Bo między innymi z tego powodu odszedł obecny prezes. Przecież on w swoim wywiadzie, trochę uprzedzając swoje odwołanie, mówił: za mało byłem uległy wobec ofert personalnych, które płynęły do mnie z centrali.

„Sprawa jest skandaliczna”



Jacek Sasin (PiS) podkreślił, że nie wie, z jakiego powodu prezes KGHM został odwołany, bo to sprawa organów statutowych tej spółki. – O powody trzeba pytać Radę Nadzorczą. (…) Natomiast sprawa jest bardzo poważna, KGHM to jest tylko jeden z przejawów tego, jak gospodarowano majątkiem państwa za rządów Platformy Obywatelskiej. Ta sprawa jest oczywiście skandaliczna. Pokazuje, że wydano gigantyczne pieniądze, nasze, publiczne pieniądze na inwestycję, która od początku była inwestycją nietrafioną. Ci, którzy podejmowali tę decyzję, powinni o tym wiedzieć – podkreślił.



– KGHM zawsze był dojną krową wszystkich, różnych opcji politycznych – ocenił Jerzy Jachnik (Kukiz ’15). Według Mirosława Suchonia z Nowoczesnej, „jeżeli politycy podejmują decyzje gospodarcze w spółkach Skarbu Państwa, to te decyzje zawsze obarczone są pewnym błędem”. – I ja tu widzę taki błąd w przypadku KGHM, takie sny o potędze. Mamy do czynienia z wielką polską firmą, która ma znaczący potencjał do rozwoju, ale trzeba znaleźć odpowiednią drogę, żeby ten wzrost był racjonalny – powiedział, wskazując na konieczność przeprowadzania kontroli.

Sprawdzić każdą złotówkę



– Każda jedna złotówka publicznie źle wydana powinna być zweryfikowana i winni złej gospodarności powinni być pociągnięci do odpowiedzialności – podkreślił Paweł Bejda (PSL) .



Dla dr Barbary Fedyszak-Radziejewskiej z Kancelarii Prezydenta RP ważne jest, czy w tym przypadku mamy do czynienia z nietrafioną inwestycją, „błędem inwestycyjnym wynikającym z braku profesjonalizmu, czy mamy do czynienia ze złym zarządzaniem, czy mamy do czynienia z sytuacją, w której możemy domniemywać elementy korupcyjne”. Wskazała, że sprawę musi ocenić prokuratura. – Nie w debatach publicznych rozstrzyga się takie sprawy – powiedziała.