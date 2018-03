Pracownicy Pentagonu w lasach pod Blachownią. Szukają swoich żołnierzy

Ponad 70 lat po wojnie wrócili po swoich żołnierzy. Naukowcy z Pentagonu szukają pod Kędzierzynem-Koźlem (woj. opolskie) szczątków amerykańskich lotników. W 1944 roku alianci bombardowali niemieckie zakłady produkujące syntetyczne paliwa. 29 załóg nie wróciło do bazy; do dziś nie odnaleziono czterech z nich.

– Współpracujemy z ochotnikami ze stowarzyszenia Blechhammer 1945, którzy przeprowadzili najwięcej badań dotyczących zestrzeleń naszych samolotów – mówi dr Robyn Rodriguez, historyk z Departament Obrony USA.



W 1944 roku alianci przeprowadzili 16 nalotów na zakłady petrochemiczne w Kędzierzynie-Koźlu. To były kluczowe zakłady, produkujące paliwa syntetyczne dla niemieckiej armii.



Powrót po latach



Podczas nalotów zestrzelonych zostało 29 samolotów alianckich, wiele załóg zginęło. Większość szczątków lotników Amerykanie odzyskali tuż po wojnie, ale poszukiwania przerwała żelazna kurtyna. Teraz, po 70 latach, Amerykanie wrócili.



– Oni szukają na całym świecie każdego żołnierza amerykańskiego, którego nie udało się odnaleźć, i który nie ma swojego własnego grobu – mówi Edward Haduch ze stowarzyszenia Blechhammer 1945. W lasach w rejonie Blachowni, w których trwają poszukiwania, to najprawdopodobniej kilkanaście ciał. Pracownicy Pentagonu chcą je znaleźć, wysłać do USA i pochować.

źródło: TVP3 Opole, Wojciech Bularz

– Rząd Stanów Zjednoczonych obiecał swoim żołnierzom, że wszyscy wrócą do domu i my, 70 lat po II wojnie światowej, spełniamy tę obietnicę. Zrobimy wszystko, aby każdy z amerykańskich żołnierzy do domu wrócił – mówi dr Robyn Rodriguez.Departament Obrony szacuje, że na polskiej ziemi leży niemal 200 poległych Amerykanów, głównie pilotów.