Nocny pożar w Berlinie. Meczet został podpalony?

Pożar wybuchł w nocy z soboty na niedzielę w meczecie w dzielnicy Reinickendorf w Berlinie. Policja nie wyklucza, że przyczyną mogło być podpalenie.

Zgłoszenie o pożarze strażacy otrzymali około godz. 2 w nocy. Szybko pojechali na miejsce i ugasili ogień; o 3.30 akcja była już zakończona.



Z wstępnych ustaleń wynika, że meczet mógł zostać podpalony – podała agencja dpa.



Świadkowie mówią, że widzieli trzech młodych mężczyźni w bluzach z kapturami, którzy rozbili frontowe drzwi meczetu, a następnie wrzucili do środka jakiś przedmiot.

#PKK Anhänger bekennt sich zu #Moschee anschlagt in #Lauffen . pic.twitter.com/X7txVDRJid

Am frühen Sonntagmorgen ist es in einer #Moschee in #Berlin-#Reinickendorf zu einem #Brand gekommen. Womöglich handelt es sich um einen #Brandanschlag. https://t.co/fuaaKUpot7