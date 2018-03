„Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”. Młodzi Polacy modlą się za Franciszka

50 grup w Polsce i w pięciu innych krajach Europy, siostry zakonne i wiele osób indywidualnie będzie dziś się modlić za papieża Franciszka. Wychowankowie ojca Jana Góry, czyli Wspólnota Ruchu Lednickiego stworzyła modlitewny łańcuch, który otoczy modlitwą papieża. Swoją inicjatywę nazwali „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!”.

„Tak chcemy uczcić piątą rocznicę pontyfikatu Franciszka, która przypada za dwa dni” – mówi twórca akcji Rafał Orzechowski. Pomysł podchwyciły grupy z Niemiec, Szwecji, Norwegii, Wielkiej Brytanii i Włoch. Z młodymi we wszystkich swoich klasztorach w Polsce będą się modliły siostry benedyktynki misjonarki oraz siostry boromeuszki w Rzymie.



„To pokazuje, że nie mają dla nas znaczenia kilometry i granice” – podkreśla Rafał Orzechowski. Kampania „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” to odpowiedź na prośbę papieża do modlitwy za niego. Rafał Orzechowski miał okazję spotkać się z papieżem w ubiegłym roku. Podczas przekazania symboli ŚDM przez Polaków młodzieży z Panamy, papież powiedział do niego: „Ja się modlę za Ciebie, a ty módl się za mnie”.



Rafał Orzechowski proponuje, aby o 15.00 odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia i tak pomodlić się za papieża. „Papież sprawuje opiekę duchową nad ponad miliardem katolików. Teraz my chcemy się z jednoczyć jak największą ilością osób i pomodlić za niego” – tłumaczy. Modlitwie będzie towarzyszyła informacja o papieżu Franciszku, przybliżająca jego postać.

Patronat honorowy nad akcją „Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego!” objął przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Arcybiskup zachęca, aby do młodych dołączyli inni. Szczegółowe informacje o tym, jak i gdzie dołączyć do modlitwy, można znaleźć na Facebooku Wspólnoty Ruchu Lednickiego, w zakładce „Wydarzenie”.Akcja będzie miała ciąg dalszy. Młodzi z Lednicy już myślą, jak zachęcić wszystkich, aby każdego dnia jakaś osoba lub grupa modliła się za papieża.