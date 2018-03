Chiński minister: wojna handlowa przyniesie katastrofę

„Chiński minister handlu Zhong Shan powiedział w niedzielę, że jakakolwiek wojna handlowa przyniesie katastrofę Chinom, Stanom Zjednoczonym i reszcie świata” – podał Reuters.

„Chiny nie dążą do wojny handlowej i nie będą jej inicjować” – powiedział Zhong. Chiny wielokrotnie deklarowały, że będą bronić swoich „uzasadnionych praw i interesów” jeśli USA będą zaostrzać politykę handlową. Ustanowione w czwartek przez USA cła, które mają objąć wszystkie kraje świata z wyjątkiem Kanady i Meksyku, wynoszą 25 proc. na stal i 10 proc. na aluminium.



Wprowadzenie ceł rodzi obawy o eskalację napięć handlowych i wybuch wojny celnej między USA a innymi krajami, które mogą w odpowiedzi dodatkowo opodatkować towary z USA. Amerykański prezydent Donald Trump otworzył jednak możliwość wykluczenia z restrykcji krajów, które „traktują USA w handlu uczciwie”.



Wcześniej w czwartek szef chińskiego MSZ Wang Yi mówił na konferencji prasowej w kuluarach sesji parlamentu w Pekinie, że Chiny zastosują „usprawiedliwioną i konieczną odpowiedź”, aby chronić swoje interesy, jeśli USA będą dalej zaostrzać politykę handlową.

Trump wielokrotnie zarzucał Chinom stosowanie nieuczciwych praktyk handlowych i ograniczanie dostępu do rynku amerykańskim firmom, co przyczyniło się do powiększenia deficytu USA w handlu z ChRL. Waszyngton prowadzi dochodzenie w sprawie domniemanej kradzieży własności intelektualnej amerykańskich przedsiębiorstw przez firmy chińskie.