Darmowe tabletki jodu w belgijskich aptekach. Problem z reaktorem?

W aptekach są dostępne darmowe tabletki jodu - poinformowali belgijscy ministrowie spraw wewnętrznych i zdrowia. Jest to związane z wdrożonym Jądrowym Planem Kryzysowym. Wraz z nim ruszyła też kampania informacyjna.

Belgów poinformowano, że tabletki jodu, chroniące tarczycę, należy przyjąć w sytuacji kryzysowej, gdyby doszło do wypadku w którymś z reaktorów jądrowych i skażenia radioaktywnego. Osoby mieszkające w pobliżu tych obiektów powinny mieć pigułki w domu.



Belgia od kilku lat ma problemy z reaktorami w Tihange i Doel, wybudowanymi w latach 70. W 2012 roku stwierdzono w zbiornikach ciśnieniowych liczne pęknięcia. Od tego czasu reaktory były kilkakrotnie czasowo wyłączane.



Wprawdzie belgijska agencja do spraw kontroli nuklearnej zapewnia, że nie ma powodu do obaw i że reaktory spełniają standardy bezpieczeństwa, ale coraz częściej słychać głosy, że powinny one być szybko zamknięte.

źródło: IAR

Sytuacja w belgijskich elektrowniach wywołuje też niepokój u sąsiadów. O całkowite wyłączenie reaktorów wiele razy apelowały Holandia, Niemcy i Luksemburg.