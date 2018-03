Kara śmierci za przestępstwa narkotykowe? Trump: trzeba to rozważyć

Prezydent USA Donald Trump powiedział, że USA powinny rozważyć wprowadzenie kary śmierci lub dożywotniego więzienia za przestępstwa narkotykowe – poinformował portal CNN.

„Myślę, że to temat nad którym musimy zacząć myśleć. Nie wiem, czy jesteśmy na to gotowi - nie wiem, czy ten kraj jest na to gotowy” – powiedział Donald Trump podczas wiecu wyborczego republikanina Ricka Saccone.



Trump powiedział, że osoby skazane za zamordowanie jednej osoby w niektórych przypadkach stają w obliczu wyroku śmierci lub dożywotniego więzienia bez możliwości zwolnienia warunkowego.



Dodał, że ktoś może „zabić 5 tys. osób narkotykami, ponieważ je przemyca, zarabia dużo pieniędzy, a ludzie umierają”, a następnie nie poniesie tak wysokiej kary. „To dlatego mamy problem” – powiedział Trump. (...) „Ci ludzie zabijają nasze dzieci i zabijają nasze rodziny, a my musimy coś zrobić”.

źródło: pap

Trump podkreślił, że nie można poprzestać na tworzeniu komitetów, w których ludzie spotykają się, „zjadają posiłek i rozmawiają, rozmawiają, rozmawiają, a dwie godziny później piszą raport”.