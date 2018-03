Pierwsza niedziela bez handlu. Sklepy zamknięte, ale są wyjątki

11 marca to pierwsza niedziela, kiedy nie zrobimy zakupów w większości sklepów. Nie oznacza to jednak, że osoba, która zapomniała zaopatrzyć się w chleb, mleko czy wędlinę nie będzie mogła ich kupić.

Ustawa ograniczająca handel w niedziele obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Zakupów w supermarkecie nie zrobimy, ale otwarte mogą być między innymi piekarnie, cukiernie, kwiaciarnie, stacje paliw i małe rodzinne sklepiki, w których za ladą stoją właściciele. „Dla pracowników handlu to ważne, że będą mogli spędzić czas rodziną, zwłaszcza, że w handlu większość zatrudnionych to kobiety” - powiedział szef handlowej Solidarności Alfred Bujara.



To, jak przestrzegane są nowe przepisy, sprawdzą inspektorzy pracy. Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek zapowiedział, że kontrole przeprowadzi dziś około 500 inspektorów.

Ustawa wywołuje wiele pytań i wątpliwości, zwłaszcza wśród przedsiębiorców. Według dyrektora Polskiej Izby Handlu Macieja Ptaszyńskiego, przedsiębiorcy nie do końca wiedzą, jak stosować nowe przepisy. Główny Inspektor Pracy uspokaja, że w przypadkach nieoczywistych dla handlowców, inspektorzy pracy będą udzielali instrukcji i będzie to potraktowane jako kontrola prewencyjna, bez kar.Dzisiejsza niedziela jest pierwszą wolną od handlu. Zgodnie z ustawą, w tym roku handlowe będą po dwie niedziele w miesiącu, w 2019 - po jednej na miesiąc, a od 2020 roku handlować będzie można siedem niedziel w roku. Te siedem wyjątków obejmie dwie niedziele przed świętami Bożego Narodzenia, jedną przed Wielkanocą oraz ostatnie niedziele stycznia, kwietnia, czerwca i sierpnia.