Wysadzili pasy startowe w ramach walki z przemytnikami kokainy

W ramach walki z przemytem narkotyków zniszczone zostały przy użyciu dynamitu dwa nielegalne pasy startowe, z których korzystali przemytnicy transportując kokainę z Ameryki Południowej do USA – poinformowała policja w Hondurasie.

Pierwszy z wysadzonych w powietrze pasów startowych liczył sobie 900 metrów długości, drugi - ok. 1200 metrów, a ich szerokość dochodziła do 20 metrów.



Pasy zlokalizowano w bliskiej odległości od Brus Laguna. Wcześniej w czwartek władze Hondurasu poinformowały o zniszczeniu dwóch nielegalnych pasów startowych, które zlokalizowano w tym samym departamencie.



Honduras jest krajem, przez który prowadzi międzynarodowy szlak przemytu narkotyków - nielegalny towar pochodzący z Kolumbii przewożony jest do Meksyku, a centra przeładunkowe znajdują się najczęściej na wyspach Morza Karaibskiego.

