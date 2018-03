Pijackie burdy po zawodach narciarskich w Oslo. Kobieta spadła z peronu

W Norwegii co najmniej siedem osób zostało rannych, w tym jedna ciężko, po zawodach sportowych na przedmieściach Oslo. W ramach rozgrywek Pucharu Świata odbywa się tam festiwal narciarski Holmenkollen, w tym skoki.

Wieczorem, gdy tysiące widzów wyruszyły w drogę do centrum Oslo, doszło do bijatyk i pijackich burd, a podczas wsiadania do kolejki miejskiej było blisko wybuchu paniki. Jak donoszą norweskie media, po zakończeniu zawodów na dwóch stacjach kolejki zrobił się taki tłok, że ludzie zaczęli mdleć z braku powietrza.



Niektórzy zrobili się agresywni i zaczęli się bić między sobą, atakowali też interweniujących policjantów. Ponieważ ruch kolejowy czasowo wstrzymano, część osób poszła wzdłuż torów w stronę miasta. Na jednej ze stacji kobieta spadła z peronu i została porażona prądem. Jej stan jest bardzo poważny. Mniej poważne obrażenia odniosło sześć osób, w tym pięciu strażników, którzy próbowali pomóc poszkodowanej kobiecie.

Podczas popołudniowego konkursu skoków na skoczni Holmenkollen polska drużyna zajęła drugie miejsce. Wśród publiczności było wielu Polaków. Nie wiadomo, czy któryś z nich został ranny.