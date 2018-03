„Za miesiąc będę mógł podziękować uczestnikom marszów. Msze będą trwały nadal”

– Za miesiąc, mam nadzieję, będę mógł podziękować tym, którzy uczestniczyli w marszach i je organizowali – powiedział Jarosław Kaczyński przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Zgodnie z ubiegłoroczną deklaracją prezesa PiS, sobotni marsz podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej jest przedostatni; ostatni ma się odbyć w kwietniu – w 8. rocznicę tragedii z 2010 r.

Jarosław Kaczyński powiedział, że organizatorzy marszów przyczynili się „do zwycięstwa prawdy”. – Wszyscy, którzy wzięli udział choćby w jednym takim marszu, przyczynili się do czegoś bardzo ważnego – mówił – do zwycięstwa prawdy, do obrony godności Rzeczpospolitej, do tego, że jesteśmy godnym narodem.



– Chciano nam tę godność odebrać, chciano doprowadzić do tego, byśmy zapomnieli. Ten, który kiedyś, na szczęście, tak mogę powiedzieć, kiedyś mieszkał w tym pałacu mówił: +emocje opadną+. Nie opadły. Walczyliśmy o prawdę i prawda zwyciężyła. Cel naszych marszów zostanie wypełniony – powiedział Jarosław Kaczyński.



– To przedostatni marsz, ale nie przedostatnia miesięcznica; msze w kościele seminaryjnym z rana i wieczorem w katedrze św. Jana będą odbywały się nadal – podkreślił prezes PiS.



Polityk ocenił, że cel marszów został wypełniony, bo przy placu Piłsudskiego powstaje pomnik upamiętniający ofiary katastrofy.

– To, co nas łączyło nas przez lata, przez tyle lat, prawie już osiem, to było prezentowane co miesiąc na Krakowskim Przedmieściu i co łączyło się z pewnym oczekiwaniem, z pewną nadzieją – to się kończy. Kończy się dlatego, że to oczekiwanie, że ta nadzieja została spełniona, że tam na placu Piłsudskiego budowany jest już pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej, że przygotowywane jest już miejsce pod pomnik śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego – powiedział lider PiS.

Polityk odniósł się też, do ustaleń dotyczących przyczyn katastrofy smoleńskiej. – Wiemy na pewno, że to, co zostało ustalone przez tzw. komisję Anodiny i komisję Jerzego Millera to nie jest prawda – powiedział.