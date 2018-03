„Donald jest bardziej nowoczesny”. Putin przyznaje, że nie ćwierka

Władimir Putin w wywiadzie dla amerykańskiej stacji NBC zwierzył się, że nie jest zwolennikiem mediów społecznościowych. Przyznał, że nie czyta wypowiedzi prezydenta Trumpa na Twitterze i sam nie udziela się na tej platformie. – Mam inne sposoby wyrażania swoich poglądów czy wprowadzania w życie decyzji. Donald jest bardziej nowoczesny – ocenił.

Putin udzielił wywiadu dziennikarce NBC Megyn Kelly. Rozmowa została wyemitowana w piątek wieczorem czasu miejscowego. Pytany o przyszłość stosunków rosyjsko-amerykańskich, przedstawił swój kraj jako ofiarę wrogich posunięć ze strony USA. – Czy to my nałożyliśmy sankcje na USA? To USA nałożyły sankcje na nas – powiedział.



Dodał, że gotowy byłby do naprawy relacji z Waszyngtonem. – Usiądźmy spokojnie, porozmawiajmy i rozwiążmy te sprawy – powiedział. – Wierzę, że obecny prezydent tego chce, ale są siły, które mu na to nie pozwalająؘ – ocenił.



Pytany o swoją ocenę Trumpa, Putin nazwał go „biznesmenem z dużym doświadczeniem” i powiedział, że chociaż jest „nowy” w polityce, to „szybko się uczy”. Dodał, że nie czyta wypowiedzi prezydenta USA na Twitterze i sam nie udziela się na tej platformie. – Mam inne sposoby wyrażania swoich poglądów czy wprowadzania w życie decyzji. Donald jest bardziej nowoczesny – powiedział.

Putin oświadczył, że nie uważa za swojego przyjaciela biznesmena Prigożyna, wiązanego przez media m.in. z rosyjską firmą najemniczą (tzw. grupą Wagnera) i „fabryką trolli” z Petersburga (fot. Stringer/Anadolu Agency/Getty Images)

W kwestii 13 obywateli Rosji i trzech rosyjskich firm oskarżonych w lutym przez specjalnego prokuratora Roberta Muellera o ingerencję w wybory prezydenckie w USA z 2016 roku, w tym wspieranie kampanii Trumpa i dyskredytowanie Hillary Clinton, Putin powtórzył, że zupełnie nie interesuje go, czy obywatele Rosji byli zamieszani w próby zmanipulowania wyborów, ponieważ „nie były to osoby związane z Kremlem”.– Co z tego, jeśli to Rosjanie? (...) Nie obchodzi mnie to. Oni nie reprezentują interesów państwa rosyjskiego – powiedział. – Nie widzimy, jaki cel miałoby ingerowanie. To nie ma żadnego celu – dodał.

„My się w interesy Prigożyna nie wtrącamy”



Putin oświadczył, że nie uważa za swojego przyjaciela biznesmena Jewgienija Prigożyna, wiązanego przez media m.in. z rosyjską firmą najemniczą (tzw. grupą Wagnera) i „fabryką trolli” z Petersburga.



– Znam tę osobę, ale nie uważam go za swojego przyjaciela – powiedział prezydent, pytany o Prigożyna. Putin nie wykluczył, że Prigożyn może prowadzić „jakieś interesy w energetyczno-paliwowym sektorze w Syrii”. Podkreślił przy tym, że w tej sferze biznesmen współpracuje z Damaszkiem, a nie z Moskwą. – Jeśli coś robi, nie robi tego w porozumieniu z nami, a najprawdopodobniej w porozumieniu z władzami syryjskimi albo syryjskim biznesem (...) My się w to nie wtrącamy – oznajmił.

Prigożyn, objęty amerykańskimi sankcjami za działalność na wschodniej Ukrainie, jak pisała agencja Associated Press, utrzymuje dobre stosunki z Putinem od 10 lat. Oligarcha nazywany jest w mediach „kucharzem Putina”, ponieważ zbił fortunę na restauracjach, zamówieniach publicznych i cateringu dla dygnitarzy Kremla i jego zagranicznych gości.



W lutym w USA Prigożyn został przez wielką ławę przysięgłych postawiony w stan oskarżenia w związku z ingerencją w amerykańskie wybory prezydenckie w 2016 roku. Z oskarżenia wynika, że był on kluczowym fundatorem petersburskiej „farmy trolli”, znanej jako Agencja Studiów Internetowych, która zamieszczała prokremlowskie materiały w mediach społecznościowych. Media wiążą również Prigożyna z firmą najemniczą, zwaną Grupą Wagnera, która wspierała prorosyjskich separatystów w ukraińskim Donbasie, a obecnie walczy w Syrii.



„Nie liczyłem, ile wiolonczelista Rołdugin ma pieniędzy”



Prezydent nazwał z kolei swoim przyjacielem i wspaniałym muzykiem wiolonczelistę Siergieja Rołdugina. Zaprzeczył przy tym doniesieniom dotyczącym tego, że na rachunkach bankowych Rołdugina przechowuje swoje pieniądze. – To na pewno nie moje pieniądze. Nawet nie liczyłem, ile pan Rołdugin ich (pieniędzy) ma. Ale, jak mi wiadomo, w ramach swojej działalności zarówno twórczej, jak i biznesowej, nigdy niczego nie naruszył, ani jednej rosyjskiej ustawy, ani jednego przepisu – podkreślił.



Nazwisko Rołdugina stało się głośne w związku z aferą Panama Papers i ujawnieniem danych o aktywach w rajach podatkowych. Doniesienia o interesach wiolonczelisty w rajach podatkowych skomentował wcześniej Putin, mówiąc, że Rołdugin wszystkie zarobione w biznesie pieniądze przeznaczył na zakup za granicą instrumentów muzycznych, które chce przekazać na własność państwu.