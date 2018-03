Lis o Kaczyńskim: Wychodziłem ze studia z poczuciem optymizmu, że on wyborów nie wygra

Naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis mówił dziś o wyborach w 2011 roku. W studio Radia TOK FM dziennikarz opowiadał o swoich rozterkach w związku z jednym z przedwyborczych programów „Tomasz Lis na żywo”, w którym gościem był prezes Prawa i Sprawiedliwości. – Jarosław Kaczyński nie zgadzał się na debatę z Tuskiem. Pomyślałem sobie: no, różnie może być. Jak zostanę koncertowo znokautowany, to może nas – podkreślił – to parę punktów, przez przypadek kosztować – powiedział. Wywiad podsumował w ten sposób: „Wychodziłem z tego studia, wtedy z bardzo daleko idącym poczuciem optymizmu, że on tych następnych wyborów nie wygra”.