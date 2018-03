Nadodrzański Oddział SG: w 2017 r. wzrosła liczba zatrzymań na granicy

Funkcjonariusze Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej (NoOSG) zatrzymali w ub. roku ponad 6 tys. osób – więcej niż w 2016 r. Przejęto też więcej nielegalnych towarów i odzyskanych samochodów - poinformował rzecznik NoOSG Rafał Potocki.

Dziesiątki cudzoziemców zatrzymanych na granicy Jeszcze do 2 sierpnia na granicach naszego kraju Straż Graniczna kontrolować będzie cudzoziemców, również tych z terenu Unii Europejskiej oraz... zobacz więcej

– W stosunku do 2016 r. odnotowaliśmy wzrost liczby zatrzymanych cudzoziemców, którzy naruszyli przepisy dot. wjazdu i pobytu. Wzrosła również skuteczność prowadzonych przez naszych funkcjonariuszy kontroli legalności zatrudnienia – powiedział Potocki. Roczna odprawa, na której podsumowano działania Straży Granicznej w tym Oddziale i wytyczono główne cele na ten rok, odbyła się pod koniec tygodnia.



W minionym roku funkcjonariusze sprawdzili ponad 9,5 tys. obcokrajowców pracujących w naszym kraju. 1656 z nich wykonywało pracę z naruszeniem obowiązujących przepisów; cofnięto 1226 wiz, a 3355 cudzoziemców otrzymało decyzje zobowiązujące ich do powrotu od ich krajów.



Rzecznik dodał, że wzrost liczby zatrzymanych obcokrajowców związany jest m.in. ze zwiększeniem liczby cudzoziemców, głównie obywateli Ukrainy, którzy przyjeżdżają do naszego kraju.

#wieszwiecej Polub nas

Trzynastu cudzoziemców zatrzymanych na granicy Trzynastu cudzoziemców usiłujących – z pomocą Polaków – nielegalnie przekroczyć granicę zatrzymali w czwartek funkcjonariusze Nadodrzańskiego... zobacz więcej

Natomiast liczba zatrzymanych Polaków, utrzymuje się na porównywalnym poziomie. W minionym roku funkcjonariusze NoOSG zabezpieczyli nielegalne towary o wartości niemal 111 mln zł, w tym wyroby tytoniowe za ponad 83,6 mln zł i pojazdy o wartości ok. 12,5 mln zł, głównie kradzione w Europie Zachodniej. Ponadto udaremnili przemyt narkotyków o łącznej wartości ponad 6,2 mln zł.– Wzrosła liczba wykrywanych przez nas przestępstw przeciwko mieniu.W stosunku do 2016 r. zatrzymaliśmy więcej skradzionych pojazdów. Udało nam się rozbić zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się przemytem ludzi, do sądów trafiły akty oskarżenia skierowane przeciwko członkom tych grup – powiedział Potocki. Na lotniskach znajdujących się na obszarze działania NoOSG (Poznań, Wrocław, Babimost) odprawiono łącznie ok. 4,6 mln pasażerów, w tym - nieco ponad 2 mln osób spoza strefy Schengen.

W 2017 roku 20 funkcjonariuszy z tego Oddziału SG wspierało służby macedońskie w opanowaniu napływu imigrantów, 16 brało udział w misjach zagranicznych koordynowanych przez Agencję Frontex, a trzech – w szkoleniach organizowanych przez Frontex. Ponadto dwóch ekspertów uczestniczyło w misjach ewaluacyjnych Schengen.



Poziom bezpieczeństwa



– Jednym z największych wyzwań jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa, poprzez m.in. walkę z nielegalną migracją. Przemytem ludzi zajmują się zorganizowane grupy przestępcze coraz bardziej zdeterminowane, coraz lepiej wyposażone, dlatego nasza walka z nimi musi być dynamiczna, musimy się ciągle rozwijać – zakończył Potocki.



Nadodrzański Oddział Straży Granicznej z siedzibą komendy w Krośnie Odrzańskim obejmuje zasięgiem działania trzy województwa: lubuskie, wielkopolskie i dolnośląskie. Długość odcinka granicy państwowej ochranianego przez ten oddział wynosi 716 km, w tym: 278 km z Republiką Federalną Niemiec i 438 km z Republiką Czeską. W Nadodrzańskim Oddziale SG służy ponad 1 260 funkcjonariuszy wspieranych przez ponad 320 pracowników.