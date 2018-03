Szef „S”: hasłem dla PO powinno być: „Cała Platforma na kasy w niedzielę”

– Jeżeli politycy PO zdecydują się usiąść na kasy, pokażą, że im zależy na obywatelach – ocenił szef „Solidarności” Piotr Duda, odnosząc się do zapowiedzi PO ws. złożenia projektu ustawy znoszącej ograniczenia handlu w niedziele. Dodał, że hasłem dla PO powinno być „Cała Platforma na kasy w niedzielę”.

W poprzedzającą ten dzień sobotę przewodniczący klubu PO Sławomir Neumann i posłanka Małgorzata Janyska na konferencji prasowej w Warszawie zapowiedzieli, że Platforma Obywatelska wniesie na najbliższym posiedzeniu Sejmu projekt ustawy uchylającej ustawę o ograniczeniu handlu w niedziele i święta. Podobne wystąpienia jak w Warszawie PO zaplanowała na sobotę w blisko 30 miastach w całej Polsce.



Do zapowiedzi Platformy odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl przewodniczący NSZZ „Solidarności”. Piotr Duda podkreślił, że projekt ograniczenia handlu w niedzielę jest projektem obywatelskim. Projekt ustawy trafił do Sejmu jesienią ub.r. jako inicjatywa obywatelska autorstwa Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, w którego skład wchodzi m.in. „Solidarność”. – Podpisało się pod nim ponad pół miliona osób. To oznacza, że obywatele życzą sobie ograniczenia handlu – zaznaczył Duda.



Jego zdaniem konferencje, na których politycy PO zapowiedzieli złożenie projektu, to - jak mówił - „kolejna akcja, która może im tylko przysporzyć jeszcze więcej minusów”. – Zamiast organizować konferencje, niech politycy PO siadają w niedzielę na kasy w marketach jako wolontariusze – dodał. – Jeżeli politycy Platformy zdecydują się usiąść na kasy, pokażą, że im zależy na społeczeństwie i na obywatelach – powiedział Duda. Jak ocenił, hasłem dla PO powinno być: „cała PO, cały komitet polityczny PO na kasy w niedzielę”.

źródło: pap

Szef „Solidarności” zapewnił, że nowe przepisy mają zapewnić części pracownikom możliwość spędzenia niedzieli w gronie rodzinnym. – Wiedzieliśmy, że jest doskonały moment na wprowadzenie zakazu handlu. Dzisiaj mamy czas pracownika – podkreślił. Według szefa „S” Platforma „zawsze idzie wbrew obywatelom”. – Słowo „obywatelska” w nazwie partii nie ma nic wspólnego z obywatelskością – ocenił.