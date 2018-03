Afera w PŻM. Setki tysięcy dolarów wydane na brylanty, cygara i bieliznę

Biżuteria za 100 tys. dol., cygara za 40 tys. dol., a nawet ekskluzywna damska bielizna. Za takie rzeczy płacili służbowymi kartami pracownicy spółki wchodzącej w skład Grupy Polska Żegluga Morska. Zarządca komisaryczny mówi o „kolesiowskich” układach. TVP Szczecin ujawnia szokujące szczegóły kontroli przeprowadzonej w PŻM.

Nowy Jork to dla wielu symbol dobrobytu i luksusu. Właśnie w tym jednym z najbogatszych amerykańskich miast pracownicy spółki Polsteam USA, która należy do Polskiej Żeglugi Morskiej, mieli bez ograniczeń korzystać ze służbowych kart kredytowych. I to w dość szczególny sposób.



– Wyroby jubilerskie o wartości 100 tysięcy dolarów, cygara 40 tysięcy dolarów i do tego wejdziemy jeszcze w kilkanaście tysięcy dolarów, na które składają się alkohole, wizyty w restauracjach – powiedział Robert Dąbrowski, kierownik kontroli wewnętrznej w PŻM. Za obiady płacono nawet 700 dolarów. Dowodem na to jest plik dokumentów, które udało się zdobyć w trakcie kontroli wewnętrznej w firmie. Za pieniądze PŻM kupowano nawet bieliznę światowych firm. Nieoficjalnie wiadomo, że wśród zakupionej biżuterii były m.in. brylanty.

Kontrola trwała kilka miesięcy, a samo zdobycie dokumentów nie należało do najłatwiejszych. – To dokumenty zniszczone, ukryte bądź w taki sposób segmentowane i rozsiane po całym świecie, że w przeświadczeniu osób, które to czyniły, nigdy się nie powinny odnaleźć, zadbali o to – powiedział Dąbrowski.Dokumenty i pieniądze miały przepływać m.in. przez Cypr czy Luksemburg. Ślady były zacierane, by ich odtworzenie było wręcz niemożliwe. Ze służbowych kart kredytowych miały korzystać dwie osoby. Działo się to w latach, kiedy dyrektorem naczelnym PŻM był Paweł Szynkaruk. Dziś mówi, że ujawnionymi dokumentami jest zszokowany.Sprawę na antenie TVP3 Szczecin skomentował poseł PiS Krzysztof Zaremba. Stwierdził m.in. że „mamy do czynienia z kolejną odsłoną skandalu w PŻM”.

Kontrola w Polskiej Żegludze Morskiej trwa i niewykluczone, że wykryte zostaną kolejne nieprawidłowości.



– To była spółka „kolesiowska” - tak ją nazwijmy - w której się zmieniali panowie, przyjaciele przyjaciół. To była taka typowa sytuacja „ręka rękę myje”, pod parasolem kilku panów z wpływami politycznymi, odbywało się to, co się odbywało, i to, co jest udokumentowane – powiedział Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej.



Jak podkreśla Brzezicki - w latach, w których wykryto nieprawidłowości, w spółce nie istniał dział kontroli. Przywrócono go dopiero w marcu ubiegłego roku. Zarządca komisaryczny od osób nielegalnie korzystających z kart zażądał zwrotu pieniędzy, inaczej sprawa trafi do sądu. Jak mówi, jest to tylko wierzchołek góry lodowej - bo nieprawidłowości w firmie było znacznie więcej.



W PŻM trwa proces naprawczy. Od maja ubiegłego roku wszystkie statki mają ładunki i zarabiają na siebie, a prognozowany zysk PŻM za ubiegły rok ma wynieść 54 mln zł.