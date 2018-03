Ukraina aspiruje do NATO. Niezbędna reforma armii

Ukraina zaliczona została w poczet krajów aspirujących do NATO. Odpowiednią adnotację umieszczono na oficjalnej stronie internetowej Sojuszu Północnoatlantyckiego. Informację potwierdziły ukraińskie władze.

Ukrainę dopisano do innych krajów aspirujących do członkostwa w Sojuszu, takich jak Gruzja, Bośnia i Hercegowina oraz Macedonia.



Jak czytamy na stronie internetowej NATO, status kraju aspirującego mają kraje, które zadeklarowały chęć członkostwa w Sojuszu i otrzymują zaproszenie do zintensyfikowanego dialogu z NATO co do członkostwa i związanych z nim reform.



Na stronie internetowej Sojuszu umieszczono też adnotację, że ukraiński parlament w zeszłym roku określił członkostwo w NATO jako strategiczny cel Ukrainy.



Jak poinformowała ukraińska minister do spraw integracji euroatlantyckiej, Iwanna Kłympusz-Cyncadze, rozmawiała ona wczoraj z wiceszefową NATO Rose Gottemoeller i w efekcie Sojusz zgodził się na uznanie aspiracji Kijowa.

Efficient countering hybrid threats can only be achieved via cooperation. #Ukraine & #NATO should work closely on this issue. pic.twitter.com/Ah9PdgCnW5 — Ivanna Klympush (@IKlympush) 9 marca 2018

One of points of discussion with DSG @Gottemoeller today - proper recognition of #UA's declared aspirations for #NATO future membership. Happy it is finally adequately reflected on NATO website. Thank you, Rose! https://t.co/kzEABbANPB pic.twitter.com/e0kYTQpLvY — Ivanna Klympush (@IKlympush) 9 marca 2018

źródło: IAR, Twitter

Ukraińska minister dodała, że od uznania przez NATO aspiracji danego kraju do jego członkostwa jest długa droga, jednak Ukraina może ją przejść, jeśli będzie realizować szereg reform, na czele z reformą armii.Kilka miesięcy temu prezydent Petro Poroszenko zapewniał, że jego kraj osiągnie standardy NATO do 2020 roku.