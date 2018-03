Jacek Sasin: pomnik smoleński będzie na 10 kwietnia. Skończą się miesięcznice w obecnej formie

Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej będzie gotowy 10 kwietnia br., chcemy go wtedy odsłonić; wraz z odsłonięciem pomnika zakończą się miesięcznice w takiej formie, jak dotychczas – powiedział szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin.

– Pomnik upamiętniający ofiary katastrofy smoleńskiej będzie gotowy 10 kwietnia. Za miesiąc chcemy, żeby rocznica tragedii smoleńskiej była okazją również do tego, żeby ten pomnik został odsłonięty – powiedział Sasin.



Pytany, o pomnik upamiętniający byłego prezydenta Lecha Kaczyńskiego, odparł: „trochę później”. – W tej chwili jest wykonywany ten pomnik, to jest inna technologia (wykonania) – odlanie figury z brązu. To wymaga wielu miesięcy prac, w tej chwili te prace trwają, planujemy tę uroczystość na jesień – zapowiedział Sasin.



Ostatnia miesięcznica w tej formie



Pytany, czy następna miesięcznica, 10 kwietnia br., będzie ostatnią taką uroczystością, odpowiedział: „taka jest zapowiedź ze strony również pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego”.



Wyjaśnił, że kolejne miesięcznice mogą mieć inną formę niż dotychczas. – W tej formie (jak obecnie - PAP) na pewno będzie to ostatnia miesięcznica. Na pewno w jakiejś formie, czy mszy świętej, na pewno będą, myślę, że jest taka potrzeba. Ludzie, którzy przychodzą tutaj mają potrzebę, żeby w tych mszach uczestniczyć – powiedział Sasin.



– Natomiast w takiej formie, jak dotychczas na pewno te miesięcznice zakończą się wraz z odsłonięciem pomnika, co było pewnym celem również. Te miesięcznice były po to, żeby doprowadzić do tego, aby pamięć ofiar była w należyty sposób upamiętniona – podkreślił.



Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił kilka miesięcy temu, że wierzy w to, że w ósmą rocznicę tragedii, w 96. miesięcznicę cel organizowania comiesięcznych marszów i manifestacji zostanie zrealizowany.



– Wierzę, że w ósmą rocznicę staną tu pomniki i usłyszymy ostateczną odpowiedź o katastrofie smoleńskiej – mówił w sierpniu, podczas 88. miesięcznicy Kaczyński. Jak dodał, „wtedy, po 96 marszach, a ofiar było przecież 96, będziemy mogli powiedzieć: »kończymy«”.

Raport końcowy podkomisji smoleńskiej



Sasin był pytany także o raport końcowy podkomisji smoleńskiej nt. katastrofy z 10 kwietnia 2010 r.



– Myślę, że o raporcie końcowym trudno mówić do momentu, do póki nie mamy dostępu do wszystkich dowodów w sprawie, przede wszystkim do wraku. Traktowałbym ten raport, który zostanie zaprezentowany za miesiąc jako pewne zamknięcie tego etapu prac, który jest możliwy bez dostępu do dowodu, czyli pewne podsumowanie prac podkomisji przez ostatnie ponad dwa lata – powiedział Sasin.



– Natomiast pewnie, żeby powiedzieć o całkowitym rozwianiu wszelkich wątpliwości, to takiej możliwości pewnie w tej chwili nie ma, przynajmniej to jest moje zdanie bez znajomości tego raportu – powiedział Sasin.



Portal wPolityce.pl napisał w czwartek, że „zapadła decyzja o zaniechaniu publikacji jakiegokolwiek raportu” z prac rządowej podkomisji, która ponownie bada przyczyny katastrofy smoleńskiej. Zamiast tego – jak podał portal – podczas planowanej na 10 kwietnia konferencji wyświetlona ma zostać prezentacja multimedialna podsumowująca dotychczasowe badania i płynące z nich wnioski.



Doniesieniom tym zaprzeczył szef podkomisji smoleńskiej, b. minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Zapewnił, że informacja, że podkomisja nie opublikuje raportu w ósmą rocznicę katastrofy, nie ma nic wspólnego z prawdą. Wicepremier Jarosław Gowin wyraził w piątek pogląd, że ostateczny raport w spawie katastrofy smoleńskiej może powstać, kiedy w Polsce znajdą się szczątki samolotu Tu-154M.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Powołana w lutym 2016 r. przez Macierewicza podkomisja do ponownego zbadania katastrofy przedstawiła swoje wnioski 10 kwietnia ub.r. Według podkomisji samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Zdaniem Macierewicza instytucje państwowe, które wcześniej badały katastrofę smoleńską, nie dopełniły podstawowych obowiązków, a decyzje w tej sprawie miały charakter polityczny.10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie samolotu Tu-154 wiozącego delegację na obchody katyńskie zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i najwyżsi dowódcy.