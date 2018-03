Floryda z restrykcyjnym prawem dot. broni. NRA zaskarża przepisy

Wpływowe Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie (NRA) wystąpiło w piątek do sądu federalnego z pozwem przeciwko władzom stanu Floryda, które ograniczyły dostęp do broni palnej w tym stanie. NRA twierdzi, że nowe przepisy są sprzeczne z II poprawką do konstytucji USA.

Chris W. Cox, dyrektor Instytutu Działań Prawnych NRA, oświadczył, że ustawa „karze przestrzegających prawo obywateli posiadających broń za kryminalny akt niezrównoważonego osobnika.



Ustawę wcześniej uchwaloną przez Izbę Reprezentantów i Senat Florydy, podpisał w piątek republikański gubernator tego stanu Rick Scott.



Nowe przepisy przewidują m.in. podwyższenie minimalnego wieku uprawniającego do zakupu broni palnej z 18 do 21 lat oraz nakładają obowiązek trzydniowego oczekiwania po dokonaniu transakcji.

.@FLGovScott on Friday signed new gun regulations into law, raising the minimum purchasing age for buying a rifle from 18 to 21, invoking a three-day waiting period on purchases, and enabling school employees and many teachers to be armed. https://t.co/12YfZeo7FF pic.twitter.com/R7fFmYGbcc