Lech Wałęsa czeka na Amerykanów [OPINIA]

W atmosferze kreowania fałszywych analogii kończymy obchodzić pięćdziesiątą rocznicę Marca 1968. Wbrew jednak chcącym dziś wykorzystać tamte dramatyczne wydarzenia do swojej dzisiejszej propagandy, a więc de facto umniejszyć prawdziwe ofiary Marca, należy on do historii, nie jest polską teraźniejszością.

Rozmawiamy o historii, nie prowadzimy żadnej nagonki. Nie musimy też wstydzić się i przepraszać za tych, którzy od kilkudziesięciu lat władzę sprawowali nie z naszej woli, a jej wbrew. Jeśli przejmiemy na siebie ich odpowiedzialność, pozwolimy uciec od niej prawdziwym sprawcom, żyjącym i już martwym. Tak samo, choć oczywiście w zupełnie innej skali, jak stałoby się ze zbrodniami z czasów II wojny światowej. To jeden z tych momentów polskiego kalendarza, gdy zdarzenie z przeszłości mocno determinuje bieżące wydarzenia, w bieżącej polityce dzieje się jednak o wiele więcej.



Czy Platforma definitywnie połknęła już Nowoczesną, czy ten posiłek nie zostanie do końca strawiony? To pytanie, które pojawia się przy okazji porozumienia, dotyczącego wspólnych list do sejmików wojewódzkich w nadchodzących wyborach samorządowych. Porozumienia, dodajmy, tak naprawdę nieatrakcyjnego dla obu stron. Partner słabszy, czyli partia Katarzyny Lubnauer, dostaje ochłapy – mniej niż ¼ jedynek, 27 drugich i 37 trzecich miejsc w 85 okręgach. Jest to podkreślenie słabości tej partii i jej obecnej, przegranej wobec dawnej konkurentki do tego samego elektoratu, pozycji.



Skoro więc Nowoczesna jest dziś tak słaba, że w niektórych sondażach pierwszy raz w swojej historii spada poniżej progu, po co Platformie ten balast i oddawanie miejsc, na które nastawili się już lokalni działacze? Politycy liczą być może na „premię za zjednoczenie”, aby ta jednak mogła się pojawić, na listach trzeba będzie posunąć się jeszcze bardziej, by zrobić miejsce dla lewicy czy miejskich aktywistów. Oczywiście tych, którzy będą chcieli wejść w koalicję z partią, której działania są dla tych środowisk najczęściej przede wszystkim obiektem krytyki. Tymczasem jeszcze niedawno wydawało się, że Nowoczesna spróbuje wybić się na ponowną niezależność, niezbyt zachwycona zapowiadającą upokarzającą formułę ewentualnej współpracy sytuacją z Warszawy.

#wieszwiecej Polub nas

W Warszawie, jak możemy pamiętać, bardzo wcześnie wystawiony kandydat tej partii niespodziewanie, nawet bez wiedzy części przedstawicieli jej władz, ogłosił wejście w koalicję z Platformą i poparcie Rafała Trzaskowskiego. W zamian uzyskał (hipotetycznie) stanowisko wiceprezydenta. Było to wydarzenie tym bardziej zaskakujące, że Paweł Rabiej dał się poznać jako sumienny uczestnik prac Komisji Weryfikacyjnej i krytyk polityki warszawskiej PO.



Dziś firmować musi zachowania Trzaskowskiego, który okazuje się być nieodrodnym dzieckiem swojej partii, publikując co najmniej dyskusyjne wpisy na Twitterze, lecz również musząc tłumaczyć się z coraz poważniejszych zarzutów, stawianych przez byłego współpracownika, Michała Dziębę. Polityk PO mówi o chorobie psychicznej swojego dawnego kolegi, od czasu do czasu zapowiadając również pozwy. Na jakie jednak nie zdecyduje się rozwiązanie, nie będzie ono ułatwieniem kampanii wyborczej. Zwłaszcza, że życzliwe mu jak na razie media nie zrezygnowały jeszcze zupełnie ze swojego innego pomysłu – rzucenia do stolicy Roberta Biedronia. Plan to ryzykowny i gdyby zakończył się on konfrontacją Biedronia z Patrykiem Jakim, Warszawa wcale nie musiałaby zdać narzuconego przez elity „egzaminu z europejskości”.

Partia rządząca musi natomiast uważnie przeanalizować przypadek niedawnej przegranej w wyborach uzupełniających w Nadarzynie, gdzie popierany przez nią kandydat mocno oberwał od konkurenta, gwarantującego ciągłość lokalnej władzy. I choć na szczeblu krajowym Nadarzyn należy do PiS, na poziomie lokalnym zaangażowanie w miejscowy układ jest tak mocne, że ktoś nie będący jego częścią nie ma, jak widzimy, szans, o czym piszą komentujący ten wynik miejscowi mieszkańcy. A ile mamy w Polsce podobnych gmin?



Świeżo upieczeni koalicjanci wytrwale kontynuują praktykę zgłaszania postulatów, które nikogo nie obchodzą i nikogo nie są w stanie do nich przyciągnąć. Ponieważ największym społecznym sukcesem PiS pozostaje 500+, o którym wiemy już, że wpływa dobrze na demografię, natomiast nie demoluje bynajmniej rynku pracy, Nowoczesna kolejny raz atakuje rządowy program. Polacy, choć wciąż mocno euroentuzjastyczni, nie palą się do przyjmowania euro – PO wzywa do odejścia od złotówki.



Platformie do dziś wypomina się rozwalenie OFE? Partia Schetyny planuje powrót do tej formy systemu emerytalnego. Polacy rozmawiają szczerze, jak nigdy przedtem o najnowszej historii, wśród młodzieży popularny jest antykomunizm a najbardziej gorącym tematem są jasne karty naszych stosunków z Żydami podczas II wojny światowej? Opozycja jest przeciw degradacji Kiszczaka i Jaruzelskiego, było nie było autora antysemickiej czystki w wojsku, lecz również nie popiera uhonorowania świętem Polaków ratujących Żydów. I tak opozycja odjeżdża od Polaków, pilnując, by nawet wtedy, gdy już ktoś poczuje się zmęczony zawiłościami dyplomacji, albo wkurzy się na którąś wypłatę premii czy niefortunną wypowiedź o ministerialnej biedzie, nie przyszło mu do głowy spojrzeć w jej kierunku.

Politycy opozycji próbują też dyskontować kłopoty PiS na arenie międzynarodowej, przy czym nie patrzą zupełnie na to, jak będzie to odbierane w kraju. Nieważne, czy druga strona danego sporu ma rację, czy jej nie ma, ważne, że występuje w kontrze do PiS. Czasem prowadzi to do samobiczowania, najchętniej przez osoby mocno uwikłane w PRL, które w stereotypach o polskim antysemityzmie od lat znajdują uzasadnienie swojego własnego stosunku do Polaków – mieszaniny strachu, pogardy i poczucia wyższości. Czasem wręcz do szukania okoliczności łagodzących dla zbrodni, jak w przypadku Pawła Pudłowskiego z Nowoczesnej, który stwierdził, że do mordów, popełnianych przez banderowców dochodziło, ponieważ Polacy zbyt wiele wymagali od pracujących dla nich Ukraińców.



Swoją drogą to chyba pierwszy znany przypadek, gdy poseł tej partii zmartwił się losem pracowników. Politycy za opozycją promują również zwykłe medialne kłamstwa, jak informacje o rzekomej blokadzie spotkań polsko–amerykańskich na najwyższym szczeblu. Informacja, mająca skłócić nas z sojusznikami pojawia się na należącym m.in. do Niemców portalu akurat wtedy, gdy coraz głośniej o wojnie celnej między Unią a Stanami. I, pomimo dementi, jest powtarzana, następnie zaś kieruje się uwagę w inną stronę (tajna notatka MSZ), by uciec od meritum i pozostawić czytelnika w błędzie. Tymczasem o zastrzeżeniach Amerykanów wobec ustawy o IPN wiemy nie od wczoraj, cała reszta jest zaś wymysłem dziennikarzy, dementowanym od wtorku już trzy razy przez rzecznik Departamentu Stanu. Politycy wiedzą jednak lepiej, najlepiej zaś wie sam Lech Wałęsa, który cieszy się, że Amerykanie zrobią tu porządek.

Wałęsa faktycznie jedynie w Amerykanach może teraz pokładać nadzieję w sytuacji, gdy jego instytut pada pod naporem potężnych, odziedziczonych po Wachowskim długów, a do tego jeszcze wnuczek trafia do aresztu za jazdę po pijanemu. Gdy już amerykańskie wojsko będzie ratować demokrację lub też wycofywać się z Polski, może odbije chłopaka z aresztu? Chyba, że wcześniej sąd, resztką sił stanie na wysokości zadania i w imię zasług dziadka uwolni nieszczęsnego kierowcę od odpowiedzialności.



Kłopoty z prawem kolejny raz ma również porównywany niegdyś do Wałęsy (dziadka, nie wnuka) Mateusz Kijowski, oskarżany przez prokuraturę o działania na szkodę KOD. Nie wystarczy publicznych zbiórek, by pokryć wszystkie zobowiązania, tymczasem Kijowski skarży się, że nikt nie chce dać mu pracy. Przyznam – nie wierzę i nie mówię tu o złośliwościach w postaci wysyłania tego wrażliwego człowieka do prac budowlanych. Nie uwierzę, że wśród dużej przecież grupy Polaków, sympatyzujących z opozycją nie znajdzie się nikt, kto nie chciałby zatrudnić informatyka, choćby w sklepie z komputerami, dla sławy i reklamy. A więc, odwagi. Może uda się zarobić na koszty procesu.



Przed nami pierwsza niedziela z zakazem handlu. Przypominam Państwu o zrobieniu zapasów!