Tłumy na demonstracji w Bratysławie. Chcą niezależnego śledztwa ws. zabójstwa Kuciaka

Tysiące ludzi wyszły w Bratysławie na plac Słowackiego Powstania Narodowego i okoliczne ulice, demonstrując przeciwko rządowi premiera Roberta Fico i na rzecz niezależnego śledztwa w sprawie zabójstwa dziennikarza Jana Kuciaka.

Według szacunków niektórych słowackich mediów, w zgromadzeniu uczestniczyło ponad 30 tys. ludzi, co oznacza, że to największa demonstracja w słowackiej stolicy od 1989 roku. Portal „Dziennik N” napisał, że wzięło w niej udział 50 tys. osób. Demonstrowano także w innych miastach Słowacji.



– Słowacja jest w ostatnich dniach tak wstrząśnięta, jak dawno nie była. Chcemy opowiedzieć się za uczciwym i demokratycznym krajem – powiedzieli z podium jej organizatorzy, obywatelscy aktywiści Juraj Szeliga i Karolina Farska. Już na początku trwającego około godziny zgromadzenia wznoszono okrzyki: „dość było Fico” i „ustąpić, ustąpić”.



Zebrani dzwonili kluczami. To symbol z 1989 roku, gdy w ten sposób komunikowano komunistom, że ich rządy się skończyły. Z podium przemawiali dziennikarze, nauczyciele i aktorzy, a także arcybiskup Robert Bezak, pozbawiony w 2012 roku przez papieża Benedykta XVI urzędu ordynariusza archidiecezji trnawskiej, co wywołało wtedy publiczne sprzeciwy. – Może nauczyliśmy się być obojętni, nauczyliśmy się rezygnować w tych wszystkich sprawach i przypadkach, do których doszło czy też nie doszło. Ale gdyby zabicie człowieka przeszło obok nas i zatraciło się w czasie, oznaczałoby to, że jesteśmy moralnie zrujnowani –powiedział duchowny.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Wystąpiła też siostra Kuciaka, Maria, która podziękowała zgromadzonym za przybycie. – Dziękuję za to, że jesteście tutaj, że się angażujecie i za to, że nie jest to wam obojętne – powiedziała.Po zakończeniu demonstracji około 200 osób przeszło pod siedzibę premiera. Wznoszono antyrządowe okrzyki, ale nie doszło do policyjnej interwencji.Pracujący dla portalu internetowego Aktuality.sk 27-letni Kuciak został między 22 a 25 lutego zastrzelony wraz ze swą 27-letnią partnerką Martiną Kusznirovą w ich własnym domu. Za najbardziej prawdopodobny motyw tej zbrodni policja uznaje zawodową działalność Kuciaka.