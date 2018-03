Atak w ośrodku dla weteranów w Kalifornii. Napastnik i trzy zakładniczki nie żyją

– Napastnik oraz przetrzymywane przez niego w ośrodku dla weteranów w Kalifornii trzy zakładniczki nie żyją – poinformowano w piątek wieczorem (czasu lokalnego). Wszystkich znaleziono martwych po strzelaninie i długim impasie.

Policja zidentyfikowała mężczyznę, ale oficjalnie nie ujawniła jego tożsamości. Lokalne media podały,że mężczyzna objęty był programem dla weteranów cierpiących na zespół stresu pourazowego.



Kobiety,które przetrzymywał były prawdopodobnie pracowniczkami ośrodka dla weteranów.



Napastnik niezauważony dostał się w piątek na przyjęcie dla odchodzących pracowników ośrodka dla weteranów w Kalifornii. Wziął zakładników, z których później część uwolnił. Mężczyzna odmawiał negocjacji z policją. Nic nie wiadomo o motywach działania mężczyzny.



Stanowy ośrodek Pathway Veterans Home w Yountville, w Dolinie Napa, został otoczony przez policyjnych komandosów z jednostki SWAT. Jak informowały wcześniej media, doszło do sporadycznych wymian ognia, ale nikt nie został ranny.

Veterans home siege ends as gunman and hostages found dead. https://t.co/wus03u5IVJ — HuffPost (@HuffPost) 10 marca 2018

Gunman, 3 hostages reported dead at California veterans home https://t.co/IXKgqDY1Td — Fox News (@FoxNews) 10 marca 2018

Ośrodek w Yountville, w samym środku słynącej z uprawy winorośli Doliny Napa, jest największym ośrodkiem dla weteranów w kraju i zajmuje się m.in. leczeniem traum pourazowych u byłych żołnierzy, weteranów z misji w Iraku i Afganistanie.Jak mówił agencji Associated Press Larry Kamer, mąż Deveraux Smith, która była na porannym przyjęciu, mężczyzna (według niektórych źródeł były żołnierz) wszedł niezauważony na salę i sterroryzował obecnych karabinem. Następnie pozwolił niektórym wyjść a pozostałych zatrzymał jako zakładników. Później wypuścił jeszcze kilka osób zatrzymując trzy.Jak mówił Kamer, jego żona znajdowała się wśród zatrzymanych, ale zdołał rozmawiać z nią telefonicznie. Powiedziała, że napastnik wraz z zakładnikami zabarykadował się w jednym z pokoi ośrodka.Według Chrisa Childsa z kalifornijskiej policji drogowej, trzej zakładnicy to pracownicy ośrodka.Policja ewakuowała cała posiadłość, która liczy ok. 1000 mieszkańców i zamknęła okoliczne drogi. Na miejscu są policyjne pojazdy opancerzone, karetki pogotowia i kilka wozów straży pożarnej.





Official update: 3 women dead and male shooter. Deputy engaged suspect. #Veterans Home hostage situation. #abc7now pic.twitter.com/eeRD0P95Ef — Katie Utehs (@KatieUtehs) 10 marca 2018