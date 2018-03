„Beneficjentem napięć między Polską a USA i Izraelem jest przede wszystkim Kreml”

– Są osoby, powiem więcej - są państwa, które są zainteresowane tym, aby nasze relacje z Amerykanami były jak najgorsze – ocenił w „Gościu Wiadomości” Grzegorz Długi z Kukiz'15. – Miejmy świadomość, że wojna informacyjna na świecie istnieje. Podkręcane są nastroje. Produkowane są fake newsy – powiedziała Jadwiga Wiśniewska z PiS.

Rzeczniczka Departamentu Stanu Heather Nauert zdementowała we wtorek informacje o sankcjach dla Polski. O takich krokach amerykańskiej strony informował portal Onet.pl. Rzeczniczka zapewniła, że Polska jest bliskim sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w NATO.



Sprawę komentowali politycy w programie „Gość Wiadomości”. – Są osoby, powiem więcej - są państwa, które są zainteresowane tym, aby nasze relacje z Amerykanami były jak najgorsze. Beneficjentem napięć między Polską a Stanami Zjednoczonymi oraz Polską i Izraelem jest przede wszystkim Kreml – powiedział Grzegorz Długi z Kukiz'15. Dodał, że kiedy rozpoczęły się dyskusje o nowelizacji ustawy o IPN, to korki od szampana strzelały na Kremlu. – To jest to, o czym mogli tylko marzyć – powiedział.



Doprecyzował, że nie twierdzi, że dziennikarze działają na czyjeś zlecenie. Apelował o odpowiedzialność także polityków, by nie mówili nieprawdy tylko po to, by wzmocnić pozycję swojego ugrupowania.

Jadwiga Wiśniewska z PiS podkreśliła, że rzeczniczka Departamentu Stanu wypowiedziała się jasno i zdecydowanie, że nie ma żadnego problemu w naszych stosunkach. – Miejmy świadomość, że wojna informacyjna na świecie istnieje. Podkręcane są nastroje. Produkowane są fake newsy – powiedziała Wiśniewska i dodała, że zgadza się z opinią, że Kremlowi zależy na zdestabilizowaniu stosunków polsko-amerykańskich. Wskazała, że dla polskiej racji stanu ważne jest, aby wojska natowskie stacjonowały w naszym kraju.