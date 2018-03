Nosił żółtą wstążkę na ubraniu. Trener zapłaci 20 tys. funtów kary

Angielska Federacja Piłkarska (FA) nałożyła na trenera Manchesteru City Pepa Guardiolę 20 tys. funtów kary za noszenie żółtej wstążki na ubraniu, co jest wyrazem poparcia dla katalońskich przywódców niepodległościowych uwięzionych w Hiszpanii.

47-letni Guardiola, były piłkarz i trener Barcelony, zapowiedział już we wtorek, że zaakceptuje karę. „Mówiłem od początku, że jeśli FA uzna, że nie powinienem nosić żółtej wstążki, to się z tym zgodzę” – oświadczył Guardiola.



Pod jego wodzą Manchester City spisuje się bardzo dobrze zarówno w angielskiej ekstraklasie, w której doznał w 29 meczach zaledwie jednej porażki, jak i w Lidze Mistrzów. W tych ostatnich rozgrywkach piłkarze City awansowali do ćwierćfinału.

