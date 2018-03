„24 godziny dla Pana”. Jako pierwszy wyspowiadał się Franciszek

Piątkowa msza pokutna w bazylice watykańskiej zainaugurowała inicjatywę „24 godziny dla Pana”. Projekt papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji przewiduje, że kościoły na świecie będą otwarte przez całą dobę – po to, by wierni mogli przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. To piąta edycja akcji.

Wielkopostnemu nabożeństwu pokutnemu w Bazylice św. Piotra przewodniczył papież. Po homilii Franciszek wyspowiadał się w konfesjonale, a następnie sam w nim zasiadł, żeby spowiadać innych.



W homilii papież powiedział m.in.: „Miłość Boga jest zawsze większa, niż możemy to sobie wyobrazić, a nawet wykracza poza wszelki grzech. Słabość i zagubienie, w jakich stawia nas grzech, jest powodem tego, dlaczego Bóg pozostaje blisko nas”. – Ta pewność – zaznaczył – powinna zawsze towarzyszyć wierzącym.

Przez całą dobę otwarte będą na całym świecie kościoły, po to, by wierni mogli w nich przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty (fot. PAP/EPA/ANGELO CARCONI)

W piątek i sobotę przed IV niedzielą Wielkiego Postu w wielu kościołach na całym świecie jest możliwość adoracji i spowiedzi przez całą dobę.



Do przyłączenia się do akcji Ojciec Święty zachęcał w tegorocznym orędziu na Wielki Post. „W każdej diecezji przynajmniej jeden kościół pozostanie otwarty przez 24 godziny bez przerwy, co stworzy sposobność do modlitwy adoracyjnej i do spowiedzi sakramentalnej” – ogłosił.



Na stronach internetowych polskich diecezji można znaleźć spis kościołów, w których 9 i 10 marca będzie miała miejsce nieustanna adoracja i spowiedź. W tym roku akcji towarzyszą słowa z Psalmu 130: „Ty udzielasz przebaczenia”.