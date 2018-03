Wiceprezes IPN rozwiewa wątpliwości w sprawie badań DNA trzech ofiar komunizmu

Informacje podające w wątpliwość identyfikacje szczątków Franciszka Koniora „Rekina” oraz braci: Józefa Maślanki „Borsuka” i Karola Maślanki „Tygrysa” nie znajdują potwierdzenia w faktach – oświadczył w piątek wiceprezes IPN Krzysztof Szwagrzyk.

Z informacji, które w środę przekazała prokuratura IPN wynika, że wobec tych trzech osób wciąż trwają badania DNA, których celem jest identyfikacja. „Aktualnie są prowadzone porównawcze badania genetyczne przez biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie” – poinformował rzecznik prasowy Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prok. Robert Janicki.



W swoim oświadczeniu wiceprezes IPN, który kieruje pracami Biura Poszukiwań i Identyfikacji, powołał się na opinię z badań wykonanych w Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu.



Sprawa dotyczy uroczystości ogłoszenia nazwisk ofiar zbrodni niemieckich i komunistycznych (także sowieckich) oraz wręczenia not identyfikacyjnych ich rodzinom, która odbyła się 1 lutego br. w Pałacu Prezydenckim w obecności Andrzeja Dudy. Wśród 22 zidentyfikowanych osób wymieniono m.in. Franciszka Koniora „Rekina” oraz braci Józefa Maślankę „Borsuka” i Karola Maślankę „Tygrysa” – żołnierzy zgrupowania Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka”, których zamordowano w 1946 r. w wyniku operacji przeprowadzonej przez komunistyczną bezpiekę. Podczas uroczystości podano, że na podstawie badań DNA nie można było określić, do którego z braci Maślanków należą zidentyfikowane szczątki.



Badania trwają



W swoim oświadczeniu wiceprezes IPN odnosi się do artykułu „Rzeczpospolitej” z 8 marca 2018 r. pt. „Tożsamość żołnierzy niepewna”, którego autor również ustalił, że szczątki Koniora i braci Maślanków są nadal badane przez biegłych Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Badania te prowadzone są dlatego, że opinia wykonana w Zakładzie Technik Molekularnych Katedry Medycyny Sądowej UM we Wrocławiu – według prokuratorów IPN – okazała się niejednoznaczna.



„Informacja o identyfikacji jednego z dwóch braci Maślanków – Józefa lub Karola, została podana przy wyraźnym zastrzeżeniu, że na podstawie wyłącznie badań genetycznych nie było możliwe określenie, do którego z braci Maślanków należą zidentyfikowane szczątki. Takie informacje, oparte na wnioskach zawartych w uzyskanej opinii genetyków ZTM UW we Wrocławiu (ustalone pokrewieństwo z bratanicą na poziomie 99,48 proc.) przekazano wcześniej rodzinie” – podał Szwagrzyk.

Odnosząc się z kolei do identyfikacji Koniora, wiceprezes IPN wskazał: „Informacja o identyfikacji Franciszka Koniora została podana do publicznej wiadomości w oparciu o ww. opinię ZTM UW we Wrocławiu, w której pokrewieństwo z siostrą ofiary zostało ustalone na poziomie 96,19 proc.”



W swoim oświadczeniu Krzysztof Szwagrzyk poruszył też kwestię ogłoszenia jako zidentyfikowanego Michała Pajestki „Leszczyny”, także żołnierza zgrupowania NSZ pod dowództwem Henryka Flamego „Bartka”, który zginął w 1946 r. Tymczasem – według nieoficjalnych informacji potwierdzonych przez PAP w dwóch niezależnych źródłach – ekspertyza identyfikacyjna nie dotyczyła Michała Pajestki, ale jego brata Franciszka Pajestki.



„Informacje niegenetyczne”



„Informacja o identyfikacji Michała Pajestki została podana na podstawie ww. opinii ZTM UW we Wrocławiu (ustalone pokrewieństwo jednego z braci Pajestków na poziomie 99,99 proc.) oraz w oparciu o ustalenia historyczne Biura Poszukiwań i Identyfikacji. Podobnie jak w przypadku braci Maślanków, wyniki badań genetycznych nie pozwalały na ustalenie, do którego z braci Pajestków – Michała czy Franciszka, należały zidentyfikowane szczątki” – tłumaczy Krzysztof Szwagrzyk.



Wiceprezes IPN dodaje, że prokuratorzy IPN przekazali do Biura Poszukiwań i Identyfikacji informację o identyfikacji nie Michała, ale Franciszka Pajestki, na podstawie opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych (...), która jednak – jak podkreśla – „nie zawiera wniosku, iż identyfikacja Franciszka Pajestki nastąpiła w wyniku badań genetycznych”. „W opinii Instytutu Ekspertyz Sądowych znajduje się wyraźne stwierdzenie, że ustalenie, iż szczątki należą do Franciszka Pajestki zostało dokonane w oparciu o »informacje niegenetyczne przekazane przez Instytut Pamięci Narodowej dotyczące tożsamości osoby będącej źródłem analizowanej próbki«. Te tzw. »informacje niegenetyczne przekazane przez IPN« to ustalenia dokonane przez śledczych prowadzących postępowanie, których Biuro Poszukiwań i Identyfikacji nie potwierdziło” – podaje w swoim oświadczeniu Szwagrzyk.