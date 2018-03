Antoni Macierewicz: Mamy dowód, że Rosjanie ukryli rejestrator lotu do Smoleńska

– Mamy dowód, że Rosjanie ukryli rejestrator zapisujący parametry lotu do Smoleńska, którego nie da się sfałszować – powiedział w piątek szef podkomisji smoleńskiej Antoni Macierewicz.

Były szef MON w TV Republika poinformował, że eksperci podkomisji smoleńskiej odnaleźli „jeden z najważniejszych materialnych dowodów przebiegu wydarzeń (katastrofy w Smoleńsku – dop. red.)”.



Jak zaznaczył, chodzi o rejestrator lotu KZ-63, który analogowo rejestruje informacje dotyczące parametrów lotu za pomocą specjalnego rysika. Dodał, że zapisów rejestratora KZ-63 nie da się sfałszować.



– Mamy materialny dowód na to, że Rosjanie ukryli element świadczący o przebiegu wydarzeń, zapisujący parametry lotu, którego nie można było sfałszować. Dowód ten został przez Rosjan ukryty po to, by nie można go było zbadać – mówił Macierewicz.

Były szef MON mówił, że na zdjęciach z miejsca katastrofy widać elementy rejestratora KZ-63 wraz z pomarańczowym bębnem zawierającym zapis paramentów lotu. Z kolei członek podkomisji smoleńskiej dr. Jacek Jabczyński zwrócił uwagę, że zgodnie ze sporządzonym przez stronę rosyjską raportem rejestrator KZ-63 nie został odnaleziony na miejscu katastrofy. Jednocześnie zaznaczył, że odnalezione zostały inne rejestratory.Według Jabczyńskiego „nie ma żadnych wątpliwości, że rejestrator ten znajdował się na miejscu katastrofy”. Zauważył, że na zdjęciach z miejsca rozbicia samolotu udało się zidentyfikować przedmiot bliźniaczo podobny do rejestratora KZ-62.Antoni Macierewicz podkreślił, że wszystkie elementy konstrukcyjne rejestratora zostały zachowane. – Świadczy to o tym, że sam rejestrator nie mógł ulec dużej destrukcji. Jest to urządzenie dosyć mocne w budowie – wskazał. Szef podkomisji dodał, że ten dowód materialny ma olbrzymie znaczenie konstruktywne. – Wiemy, gdzie nie szukać i jakie elementy powinny być poddane badaniu – zaznaczył.Powołana w lutym 2016 r. przez ówczesnego ministra obrony Antoniego Macierewicza podkomisja do ponownego zbadania katastrofy przedstawiła swoje wnioski 10 kwietnia ub.r. Według podkomisji samolot został rozerwany eksplozjami w kadłubie, centropłacie i skrzydłach, a destrukcja lewego skrzydła rozpoczęła się jeszcze przed przelotem nad brzozą. Zdaniem Macierewicza instytucje państwowe, które wcześniej badały katastrofę smoleńską, nie dopełniły podstawowych obowiązków, a decyzje w tej sprawie miały charakter polityczny.10 kwietnia 2010 r. w Smoleńsku w katastrofie samolotu Tu-154, wiozącego delegację na obchody katyńskie, zginęło 96 osób, wśród nich prezydent Lech Kaczyński i najwyżsi dowódcy.