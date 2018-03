Kłopoty na misji, czyli oszustwo „na weterana”. Naciągnął kobietę na 100 tys. złotych

Ponad 100 tys. zł straciła 48-letnia mieszkanka powiatu myślenickiego, która uwierzyła poznanemu przez Internet mężczyźnie. Ten twierdził, że jest żołnierzem na misji i potrzebuje pomocy. Funkcjonariusze ostrzegają, że oszuści wprowadzili nową metodę naciągania naiwnych.

Policja nie podaje szczegółów tej konkretnej sprawy. Sprawca oszustwa nie został jeszcze zatrzymany.



– Naciągacze podają się za żołnierza przebywającego na misji w Afganistanie i pod taką legendą „zaczepiają” użytkowniczki portali społecznościowych. Korespondują z nimi, zaprzyjaźniają się, a następnie pod pretekstem chęci przyjazdu do Polski informują, że rzekomo wysyłają do nich paczkę ze swoimi osobistymi rzeczami, biżuterią, skarbem czy dużą ilością gotówki – relacjonuje rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń.



Nowa metoda oszustów



Oszuści kreują się na wrażliwych, szukających uczucia i stabilizacji, a jednocześnie doświadczonych przez los. Gdy kobieta da się zmanipulować i zaufa, proszą o pieniądze na wysłanie paczki. Ta jednak nie nadchodzi. – Wtedy kobieta otrzymuje od swojego adoratora informację, że paczkę zatrzymali celnicy, a mężczyzna prosi o przesłanie kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych, aby paczka bez problemu przeszła przez granicę – opisuje metodę działania oszustów rzecznik policji.



Naciągacze – fałszywi żołnierze – stosują także inne warianty tej metody: potrzebują pieniędzy, aby do miejsca zamieszkania ukochanej przewieźć swój dobytek albo skarb. Bywa, że proszą o pieniądze na pilną operację lub rehabilitację dziecka.

źródło: TVP Kraków

Policja apeluje, by o wszystkich próbach wyłudzenia pieniędzy natychmiast informować, korzystając z numeru alarmowego 997. Za oszustwo Kodeks karny przewiduje karę pozbawienia wolności do lat ośmiu.