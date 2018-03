Trump wyróżni Polskę? Możliwe, że nie dotkną nas cła na stal i aluminium

Ze względu na fakt, że nasz kraj wypełnia swoje zobowiązania sojusznicze w ramach NATO, polskie firmy mogą zostać wyłączone z ceł wprowadzonych przez prezydenta USA Donalda Trumpa – dowiedziała się korespondentka RMF FM w Brukseli. Amerykański prezydent w czwartek ogłosił wprowadzenie 25-procentowego cła na import do USA stali i 10-procentowego na import aluminium.

– Polska może zostać wyłączona z amerykańskich ceł na stal i aluminium, bo należy do krajów, które wydają najwięcej na obronę w ramach NATO – powiedział korespondentce RMF FM rzecznik Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Stali EUROFER Christian de Lusignan. – Polska przekracza minimalny próg 2 procent PKB na wydatki obronne, więc możliwe, że zostanie oszczędzona – stwierdził.



Dodatkowo rzecznik EUROFER zauważył, że eksport tych metali z naszego kraju do USA jest niewielki, co może działać na naszą korzyść. Jeśli chodzi np. o stal, to nasz eksport zamyka się w ilości ok. 9 tys. ton rocznie.



Chwilowo z ceł wyłączone są Meksyk i Kanada. Prezydent Trump zasugerował również, że Australia – którą uważa „wspaniały kraj” – też zapewne uniknie opłat. Podobnie może się stać z krajami, które były „prawdziwymi przyjaciółmi” USA. Nie ujawnił jednak, o które konkretnie kraje może chodzić i jakie byłyby kryteria wykluczenia z oclenia eksportu tychże krajów.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: rmf24.pl, telegraph.co.uk

Na sugestie, ze kraje UE mogą być różnie traktowane, negatywnie zareagowała Komisja Europejska. Wiceprzewodniczący KE Jyriki Katainen zaznaczył, że nie można łączyć NATO z handlem oraz że UE będzie występować w tej sprawie solidarnie, jako blok.Jak donosi jednak „The Telegraph”, również Wielka Brytania liczy na wyłącznie z ceł. Według dziennika brytyjscy urzędnicy kontaktowali się amerykańskimi oficjelami w tej sprawie i są pewni, że ich firmy unikną wprowadzanych opłat. Wielka Brytania jest jednym z sześciu – obok Polski, Estonii, Grecji, Rumunii i właśnie USA – krajów NATO, które przeznaczają wymagany procent PKB na obronność, a – jak podkreślają dziennikarze „The Telegraph” – prezydent Trump stwierdził, że kraje wydające więcej na obronę będą „lepiej usytuowane” w rozmowach. Sprawę wykluczenia z obowiązku cłowego każdego z krajów Amerykanie będą rozpatrywać osobno.