Wbił się autem w ścianę supermarketu. 43-letni kierowca nie żyje

Tragiczny wypadek w Sułkowicach (woj. małopolskie). W piątkowe popołudnie 43-letni kierowca z nieznanych przyczyn wjechał w budynek „Delikatesów Centrum” Impet uderzenia był tak duży, że ściana sklepu uległa zniszczeniu. Prowadzący auto mężczyzna nie przeżył.

Rejs z Zielonej Góry do Warszawy został anulowany z powodu wypadku, jaki w drodze do pracy maiła załoga samolotu. Wszyscy trafili do szpitala na...