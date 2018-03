Dojechali z imigrantami pod Pragę. Policja zatrzymała przemytników

Czeska policja poinformowała w piątek o aresztowaniu trzech Turków, którzy samochodem dostawczym próbowali przerzucić do Niemiec 22 uchodźców z Syrii, Iraku i Turcji.

Pojazd z uchodźcami, wśród których było czworo dzieci i kobieta w zaawansowanej ciąży, zatrzymano koło Pragi. Ciężarnej zapewniono opiekę lekarską. Ustalono, że uchodźców tych przewieziono ciężarówką z Rumunii przez Węgry i Słowację do Czech, gdzie kazano im przesiąść się do samochodu dostawczego.



Zatrzymanym Turkom grozi za przemyt ludzi kara do 8 lat więzienia. Z wstępnych ustaleń śledztwa wynika, że w ramach sześciu przemytniczych operacji przerzucili już do Niemiec ok. 100 uchodźców, pobierając od każdego z nich od 2 tys. do 8 tys. euro.



Ujawniono, że czeska policja obserwowała przemytników od dwóch miesięcy, współpracując ze śledczymi z Niemiec i Słowacji.

źródło: pap

Część zmierzających do Niemiec uchodźców z zatrzymanego koło Pragi samochodu dostawczego zostanie deportowana, a część odesłana do tych krajów Unii Europejskiej, w których wcześniej wystąpili o azyl. Na razie wszystkich osadzono w ośrodkach zatrzymań.