Spotkanie premierów w Wilnie. Kraje bałtyckie murem za Polską

– Bylibyśmy przeciwni jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę; w tym względzie wszystkie trzy kraje bałtyckie myślą podobnie – oświadczył w piątek premier Łotwy Maris Kuczinskis. Z kolei premier Litwy Saulius Skvernelis zapewnił, iż jego kraj „wesprze Polskę”.

W piątek szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki składa wizytę na Litwie. Rozmawiał z prezydent tego kraju Dalią Grybauskaite, a po południu w Wilnie spotkał się z premierami Litwy, Łotwy i Estonii – Sauliusem Skvernelisem, Marisem Kuczinskisem i Jurim Ratasem. Podczas konferencji prasowej po spotkaniu premierów zapytano m.in. o stanowisko związane ze sporem między Polską, a Komisją Europejską.



Kuczinskis powiedział, że cieszy się, iż „wczoraj odbyła się kolejna runda rozmów pomiędzy Polską, a Komisją Europejską”. – Polska powinna prowadzić nadal negocjacje z KE – zaznaczył. Jak dodał, „bylibyśmy przeciwni jakimkolwiek karom nakładanym na Polskę”. – W tym względzie wszystkie trzy kraje bałtyckie myślą podobnie – zapewnił.

– Kwestia sporu pomiędzy Polską a Unią Europejską - poruszyliśmy ten temat. Nasze stanowisko jest takie, że trzeba zachęcać do dialogu i szukać kompromisowego rozwiązania. Rozumiemy Polskę, rozumiemy jej cele związane z reformą wymiaru sprawiedliwości – powiedział Skvernelis. Zastrzegł, że „osobiście” w to nie wierzy, ale „gdyby doszłoby do tego, że jakieś środki ograniczające miałyby być nałożone na Polskę, to Litwa wesprze Polskę”. Dodał także, że poprosił premierów Estonii i Łotwy „o docenienia partnerstwa z Polską i o wsparcie Polski w tej sprawie”.Ratas oznajmił zaś, że Polska jest bardzo ważnym partnerem dla Estonii, zarówno w ramach Unii Europejskiej, jak i w NATO, a także m.in. we współpracy gospodarczej. – Należy wykorzystać wszelkie drogi dialogu, utrzymać dialog i utrzymać współpracę. Wszelkie problemy związane z głosowaniem i odebraniem prawa głosu - ja nie sądzę, że w ogóle powinno do tego dojść, to byłoby za daleko. Tylko dzięki dialogowi udaje się uzyskać wspólne stanowisko (...), myślę, że uda się dojść do kompromisu – zaznaczył.– Dziękuję za wsparcie panom premierom w tej sprawie. My również będziemy starali się dojść do jakiegoś porozumienia. Byliśmy wczoraj w Brukseli całą delegacją, zaprezentowaliśmy naszą „białą księgę”, która zawiera bardzo szczegółowe wyjaśnienia konieczności reform wymiaru sprawiedliwości, ale też sądzę, że gdzieś w najbliższych miesiącach i kwartałach będzie możliwe przekonanie naszych partnerów, że reforma jest możliwa – powiedział Morawiecki.Dodał, że kraje bałtyckie „przez wiele lat wychodziły z komunizmu, tak jak Polska, i bardzo dobrze rozumieją, co to jest konieczność głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości”.