Kolej zmienia rozkład jazdy. Utrudnienia w Lublinie i Krakowie

W najbliższą niedzielę kolej wprowadza zmiany w rozkładzie jazdy. Najwięcej z nich będzie dotyczyło pasażerów podróżujących do Lublina i Krakowa.

W Lublinie przebudowa dworca kolejowego wejdzie w nową fazę. Dlatego też – jak mówi Karol Jakubowski z Polskich Linii Kolejowych – pasażerowie będą korzystać z tymczasowego peronu. Miejsce to ma być dokładnie oznaczone, a informacje o zmianach umieszczone w kilku miejscach w mieście.



Największe zmiany czekają pasażerów korzystających z węzła krakowskiego. W związku z jego przebudową część pociągów nie będzie zatrzymywać się na stacji Kraków Główny. Jak mówi rzeczniczka PKP Intercity Agnieszka Serbeńska, część podróżnych, by dojechać do Krakowa, będzie zmuszona do przesiadki.



Pociągi zostały podzielone na dwie grupy. Pierwsza z nich nie zatrzyma się ani na stacji Kraków Główny, ani na stacji Kraków Płaszów. Druga grupa będzie omijała Kraków Główny, zatrzyma się jednak na stacji Kraków Płaszów. Rzeczniczka zaznaczyła, że ograniczenia te będą obowiązywały od godz. 9.00 do 14.30.

Zmiany zostaną także wprowadzone na trasie Poznań – Piła, Siedlce – Terespol oraz Poznań –Wrocław. Tam pociągi pojadą nieco inną trasą niż dotąd.Wszystkie informacje dotyczące zmian są dostępne na dworcach kolejowych, na stronach internetowych przewoźników, a także na stronie PKP Polskie Linie Kolejowe – zapewniają PKP PLK.