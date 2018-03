Szczeniak wyrzucony do śmieci w foliowej torbie. Na zewnątrz było -20 stopni

– Był tak mały, że trudno było rozpoznać, czy to pies, czy kot – mówi portalowi tvp.info asp. Dr Iwona Grzybek-Dulak z KMP w Nowym Sączu. Właścicielka wyrzuciła szczeniaka tuż po urodzeniu do śmieci. Ciche popiskiwanie usłyszała przechodząca obok kontenera kobieta.

Szczeniak z Nowego Sącza cudem uniknął śmierci. Uratowała go przypadkowa osoba, przechodząca obok śmietnika jednego z bloków. Usłyszała ciche popiskiwanie i postanowiła sprawdzić źródło dźwięków. Kiedy zajrzała do kontenera, odkryła szczeniaka zawiniętego w foliową torbę.



– Był tak maleńki, że w pierwszej chwili nie było wiadomo, czy to pies, czy kot – opowiada portalowi tvp.info asp. dr Iwona Grzybek-Dulak z KMP w Nowym Sączu.



Wszystko rozgrywało się na początku marca, kiedy na zewnątrz panowały silne mrozy. Tego dnia temperatura spadła do –20 stopni Celsjusza. Zwierzę nie miało szans. Kobieta zabrała malucha do domu, a następnie wspólnie z weterynarzem oraz sądeckim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami znalazła mu tymczasowy dom i matkę zastępczą, która wykarmi go razem ze swoimi szczeniakami.



Policyjne śledztwo



Jednak to nie koniec sprawy. Ruszyło bowiem policyjne dochodzenie i poszukiwania osoby, która wyrzuciła szczenię do śmieci. Już kolejnego dnia wytypowano ewentualną sprawczynię. Początkowo zaprzeczała wszystkiemu. – Przeprowadzone przez policjantów czynności w tej sprawie, m.in. oględziny znalezionych w śmietniku worków foliowych, w których pozostało łożysko suki, pobranie krwi od zwierzęcia, które kobieta miała w domu, przeszukanie mieszkania upewniło policjantów, że ich typowanie było trafne – wyjaśnia policjantka.

Kobieta usłyszała już zarzut usiłowania uśmiercenia zwierzęcia ze szczególnym okrucieństwem, za co grozi jej do 3 lat pozbawienia wolności. Prokurator zastosował wobec niej dozór i poręczenie majątkowe, a o karze zdecyduje sąd. Podczas przesłuchania sądeczanka przyznała się do wyrzucenia szczeniaka do śmieci.