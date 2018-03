Szef MSZ o relacjach z USA: Nie są zamrożone, wręcz odwrotnie

– Nie ma takiej kwestii, że relacje polsko-amerykańskie są zamrożone; wręcz odwrotnie – powiedział w piątek szef MSZ Jacek Czaputowicz. Zapewnił, że Stanom Zjednoczonym zależy na dobrych stosunkach z Polską.

Na piątkowym briefingu po spotkaniu roboczym z przedstawicielami ambasad państw UE i przedstawicielstwa KE w Warszawie Czaputowicz był pytany o notatkę polskiej ambasady w Waszyngtonie z 20 lutego, na którą powołał się w swojej publikacji portal Onet.pl.



Według dziennikarzy Onetu notatka oznaczona sygnaturą Z-99/2018 potwierdza m.in., iż Amerykanie wprowadzili „szczególne sankcje wobec polskich władz” polegające na tym, iż „do czasu przyjęcia zmian w ustawie o IPN prezydent ani wiceprezydent USA nie będą się z nimi spotykać”.



Szef polskiej dyplomacji przypomniał, że w styczniu w Warszawie spotkał się z amerykańskim sekretarzem stanu Rexem Tillerosonem. – Oczywiście bardzo chętnie pojechałbym do Stanów Zjednoczonych, ale na razie nie jest to problemem i nie jest to w kalendarzu wizyt. Taką wizytę trzeba odpowiednio przygotować – powiedział szef MSZ. Podkreślił, że to samo dotyczy wizyt na najwyższym szczeblu.



Polska postrzegana jako ważny partner



– Innymi słowy, nie ma takiej kwestii, że te relacje (polsko-amerykańskie) są zamrożone, a wręcz odwrotnie – podkreślił minister. Jak dodał, oświadczenia ze strony dyplomatów amerykańskich, m.in. specjalnego wysłannika USA na Ukrainę Kurta Volkera, który w tym tygodniu odwiedził Warszawę, czy ze strony Departamentu Stanu „świadczą o tym, że to nie jest prawdziwa teza”.



– Stanom Zjednoczonym zależy na dobrych stosunkach z Polską. Stany Zjednoczone postrzegają Polskę jako ważnego partnera w tej części Europy. W ich interesie jest, by te stosunki się rozwijały i dlatego właśnie tak to się dzieje – powiedział Czaputowicz.

W trakcie piątkowego spotkania roboczego w Warszawie minister mówił również o kwestii reformy sądownictwa w Polsce. Jacek Czaputowicz powiedział, że „brak reformy systemu sądownictwa w Polsce od razu po 1989 r. cały czas ma wpływ na funkcjonowanie tego systemu i postrzeganie go przez społeczeństwo”.



– Czynnik polityczny oraz mandat demokratyczny mają kluczowe znaczenie w odtwarzaniu autorytetu sędziów jako strażników praworządności – stwierdził szef MSZ.



Pilna reforma



Podkreślił, że rząd nie może „ignorować braku zaufania do sądownictwa w społeczeństwie polskim, które sprawia, że reforma tej gałęzi władzy jest szczególnie pilna”. Jak przekonywał, nawet większość samych sędziów nie jest zadowolona z rozwiązań systemowych w polskim sądownictwie.



– „Biała księga” nakreśla sposoby, na które będziemy zmieniać system sądownictwa w świetle uzasadnionych oczekiwań naszych obywateli, by zwiększyć jego wydajność oraz sprawiedliwość – oświadczył Czaputowicz. Według niego najbardziej znaczącym krokiem wśród zmian zaproponowanych przez obóz rządzący jest losowe przyznawanie spraw. Szef MSZ zaznaczył też, że w pracach nad reformą wymiaru sprawiedliwości rząd korzystał z „najlepszych praktyk” krajów europejskich. – Na pewno znajdą się tego przykłady w „białej księdze” – dodał.



Czaputowicz uważa, że „dobrze byłoby patrzeć na (...) reformę (sądownictwa) w sposób bardziej holistyczny, umieszczając ją w szerszych ramach, wynikających ze specyficznego kontekstu historycznego”. „Biała księga” – jak wskazywał szef MSZ – daje również „szczegółowy opis faktów” dot. Trybunału Konstytucyjnego. – Zawiera wyjaśnienie środków podjętych, aby odtworzyć jego normalne funkcjonowanie – powiedział Czaputowicz.