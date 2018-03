Franciszek odwiedzi Litwę, Łotwę i Estonię w stulecie niepodległości

Papież Franciszek odwiedzi w dniach 22-25 września Litwę, Łotwę i Estonię – ogłosił rzecznik Watykanu Greg Burke. W tym roku przypada 25. rocznica historycznej wizyty św. Jana Pawła II w trzech republikach bałtyckich.

W wydanym oświadczeniu watykański rzecznik napisał, że papież pojedzie do krajów bałtyckich na zaproszenie ich głów państw oraz biskupów.



Poinformował, że Franciszek odwiedzi Wilno i Kowno na Litwie, Rygę i Agłonę (Aglonę) na Łotwie oraz Tallin w Estonii. Szczegółowy program papieskiej podróży zostanie ogłoszony później – wyjaśniono.



W tym roku Litwa, Łotwa i Estonia obchodzą stulecie niepodległości i z tej okazji władze zapraszały Franciszka. Ponadto przypomina się, że w 2018 r. przypada 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Trockiej, patronki Litwy. We wrześniu minie zaś 25 lat od wizyty św. Jana Pawła II w trzech krajach bałtyckich, po tym jak odzyskały one niepodległość po rozpadzie ZSRR.

źródło: pap

We wstępnym programie papieża jest Agłona, ważny ośrodek maryjny na Łotwie z bazyliką, związany z polską historią. W czasach carskich w dawnym budynku klasztoru dominikanów więziono księży. W 1980 r. tamtejszemu kościołowi św. Jan Paweł II nadał status bazyliki.