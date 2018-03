Tarczyński złożył zawiadomienie ws. Nergala. „To obleśne i obrzydliwe”

Poseł Dominik Tarczyński potwierdził w rozmowie z portalem tvp.info, że złożył zawiadomienie do prokuratury w sprawie obrazy uczuć religijnych przez Adama „Nergala” Darskiego.

Czy złożył pan już zawiadomienie do prokuratury w sprawie znieważenia przez p. Adama „Nergala” Darskiego symboli religijnych?



Dosłownie 10 minut temu zostało złożone.



Minister Joachim Brudziński stwierdził, że Darski nie odważyłby się zbezcześcić symboli innych religii. Jak pan myśli, z czego to wynika?



To, że Darski obraża chrześcijan, wynika z tego, że miłosierdzie chrześcijańskie jest elementem, który wyklucza odpowiedzialność i sprawiedliwość. Bardzo grubo się myli. Odpowiedzialność, sprawiedliwość i miłosierdzie nie wykluczają się. Nie są oznaką słabości i stąd też mój wniosek do prokuratury o ukaranie. Mam nadzieję, że jeżeli sąd tak zdecyduje, to będzie to wyrok bezwzględnego więzienia, a nie zawieszenia, ponieważ jest to recydywa. W przypadku podarcia Biblii nic mu się nie stało, co jest dowodem na to, że reforma sądów jest potrzebna.



Większość społeczeństwa była absolutnie zbulwersowana faktem, że człowiek, który niszczy Pismo, święte dla chrześcijan, katolików, nie ponosi konsekwencji. Gdyby zrobił to z Torą lub z Koranem, w innych państwach europejskich byłby natychmiast skazany. W mojej ocenie moje zawiadomienie ma podstawy i jest w jego przypadku recydywą, a to, co zrobił wczoraj Darski, jest obleśne i obrzydliwe. Przekroczył w ten sposób granice wolności artystycznej, przekroczył granice demokracji praktykowanej w taki a nie inny sposób. Jest człowiekiem, który próbuje gwałcić demokrację, a ja będę jej bronił.

#wieszwiecej | Polub nas

źródło: Portal tvp.info

W mojej ocenie decyzja Sądu Najwyższego jest związana z postawą moralną sędziów Sądu Najwyższego i Administracyjnego, którzy oddalając treść kasacji rozmawiali sobie o swoich podbojach seksualnych, o kobietach i o możliwościach, jakie mają. Jest to tylko i wyłącznie postawa antychrześcijańska, antypolska, bo polskość i Europa jest zbudowana na wartościach chrześcijańskich. Mogliśmy wszyscy usłyszeć na taśmach, o czym rozmawiają sędziowie Sądu Najwyższego i Administracyjnego. Są to osoby w mojej ocenie zdemoralizowane, dlatego też uważam, że reforma sądownictwa jest konieczna.Chciałbym, żeby zareagował ksiądz Adam Boniecki. Myślę, że jego zdjęcie z Nergalem było dosyć symboliczne. Nie oczekuję od biskupów reakcji, to jest oczywiście ich wolna wola. Oczekuję jedynie reakcji księdza Bonieckiego i komentarza do tej sytuacji.Muzyk opublikował skandaliczny film, na którym śpiewa do „mikrofonu” zbudowanego ze sztucznego penisa, do którego przyklejono postać Jezusa Chrystusa. Pod jednym z komentarzy, w którym internauta wskazał, że muzyk narusza takim filmem kodeks karny, Nergal odpisał, aby jego rozmówca spróbował pracy nad sobą, terapii albo zmiany wiary, „... bo może ta jest po prostu do dupy? Jest wiele możliwości. A poza tym penis to symbol miłości... Jezus rzekomo też” – napisał na Facebooku.